濕疹｜異位性皮膚炎發作怎麼辦？6招預防保養秘訣、保持皮膚水潤

天氣忽冷忽熱，不少人濕疹、異位性皮膚炎大發作。醫師提醒，濕疹發作千萬別亂抓，抓破皮膚恐造成蜂窩性組織炎，建議及早用藥治療，提供6招保養方法避免發作。



天氣變化大 濕疹大爆發

台灣花蓮慈濟醫院皮膚科主治醫師林佳萱指出，近期門診中出現許多因皮膚發紅、搔癢，甚至抓到破皮感染的病人，在季節交替、氣溫與濕度劇烈變化期間，對於濕疹與異位性皮膚炎的病人來說，可能加重皮膚的不適。

6招預防濕疹發作（按圖👇👇👇）

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林佳萱表示，氣溫與濕度的劇變使皮膚屏障變得脆弱，水分流失導致皮膚乾燥，甚至出現微小破損，成為過敏原與刺激物進入皮膚的通道，引起發炎反應。

濕疹別亂抓 當心蜂窩性組織炎

林佳萱說明，濕疹是指由多種原因引起的皮膚發炎反應，症狀包括：紅癢、脫皮及水泡等，可能是急性或慢性，而異位性皮膚炎則是與遺傳性過敏體質有關的特定型態的慢性濕疹，常與氣喘（哮喘）及過敏性鼻炎一起出現。

若是出現搔癢難耐的病灶，容易影響生活、工作或睡眠，建議應及早就醫，避免病灶範圍持續擴大，或抓破皮膚、出現滲液，導致傷口感染造成蜂窩性組織炎。

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治療方式多元又有效

對於濕疹與異位性皮膚炎的治療，林佳萱表示，第一線治療包括：保濕藥膏、外用類固醇藥膏、免疫調節劑藥膏，以及口服抗組織胺藥物止癢，並可搭配窄波段UVB 311nm紫外線光療。

對於症狀較嚴重的患者，可考慮短期使用口服或注射類固醇治療，針對極度嚴重的異位性皮膚炎患者，可使用口服免疫抑制劑、皮下注射生物製劑，以及最新的口服標靶小分子藥物來治療，成效十分良好，且無長期使用類固醇的副作用。

6招預防濕疹發作

林佳萱分享，預防濕疹和異位性皮膚炎發作的6招保養秘訣：

1. 做好保濕

每天洗澡後勤擦乳液，保持皮膚水潤。

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2. 選擇溫和的清潔產品

避免用過熱的水洗澡，選擇無刺激性清潔劑。

3. 穿透氣衣物

選擇棉質衣物，避免穿過於厚重或不透氣的衣物。

4. 遠離過敏源

避免接觸已知的過敏原，若不確定自己的過敏原，可向皮膚科醫師諮詢，安排檢查。

異位性皮膚炎無法根治？只要不癢就可以停止用藥？（按圖👇👇👇）

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5. 減壓

適當調節生活壓力，維持身心平衡。

6. 避免搔抓

皮膚癢時，使用乳液、藥膏或冰敷來緩解癢感，避免抓破皮膚。

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【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

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