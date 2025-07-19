氣色差、常疲倦要小心！醫生揭心臟病、三高警號　謹記護心6招

別以為只是老了、累了、動太少，當你感到容易疲倦、喘、心跳怪怪時，有可能是心臟在發出求救訊號。



台灣國泰綜合醫院心血管中心病房主任黃奭毓醫師提醒：「心臟病不只一種，有些從年輕就開始默默出現，尤其肥胖與三高族群，更要注意體態變化背後藏著的風險。」

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心臟病不只一種，常見五類你知道幾個？

黃奭毓說大家最熟悉的是心肌梗塞，但其實心臟病有非常多種，表現也不一樣。以下是五種臨床上常見的類型：

1. 心肌梗塞

心肌梗塞其實就是冠狀動脈心臟病中最急性的一種。心臟的血管被完全阻塞（100%），症狀會非常明顯，包括嚴重胸痛、胸悶、冒冷汗、噁心嘔吐，甚至血壓下降、暈倒、休克。

2. 先天性心臟病

多半是結構異常，常見於小朋友，如心房或心室中隔缺損，或血管沒有自然閉合。黃主任說：「心臟有四個房間，左右心房、心室。若心房或心室之間有破洞，就可能會造成血液循環異常。」

3. 風濕性心臟病

這類多由鏈球菌感染未妥善治療所致，會影響心瓣膜開合，導致血液回流、心臟肥大。但因現代醫療進步，這類病例愈來愈少。

「但也有年紀大、三高控制不佳者，後來轉變成瓣膜型心臟病，算是退化型的延伸。」

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4. 高血壓性心臟病

黃主任說：「這類病人除了血壓控制不良，還可能引發心律不整、心臟衰竭或血管病變，最後轉變成其他型態的心臟病。」

5. 冠狀動脈心臟病

與心肌梗塞不同的是，這種血管阻塞沒有達100%，但可能只有剩下20-30%的血流，造成心臟細胞缺氧、老化，長期會演變成心衰竭。

黃奭毓提醒：「55歲以上，心臟病盛行率可能超過5%，每增5歲風險上升3~5%。不能只靠症狀判斷，平時更該留心身體變化。」

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氣色差、常覺得累？可能是心臟在求救

心臟病初期症狀往往被誤認為「老了」、「工作太累」，但黃奭毓指出，身體會用各種方式發出警訊，例如：

- 精神不濟、疲勞無力

- 活動時就喘、氣色暗沉

- 心悸、心跳忽快忽慢

- 嚴重時出現胸悶、胸痛、水腫



「有些人甚至平躺休息也會喘，這時就不能再拖延，應盡快檢查心臟功能。」

心臟病的併發症常被低估，這兩個真實案例是提醒

黃奭毓分享兩個印象深刻的案例：

案例一：85歲糖尿病伯伯，沒症狀卻發現三條血管全阻塞

「這位伯伯平常有糖尿病，但沒有明顯症狀。直到有一天量血壓時發現心跳只有40，血壓也比平常稍微高一點。他沒有喘、也沒有胸悶，但量測機器顯示可能有心律不整。他就主動來醫院。」

醫師安排X光與抽血，發現是嚴重心律不整，稱為房室傳導阻斷，也就是心臟裡的傳導線路退化失效。

「急診放了臨時節律器後，他抽血都正常。但後來安排心導管檢查，發現三條心血管幾乎全部阻塞，有兩條超過99%。」

因病人年紀大，先採用藥物穩定心跳，再規劃後續血管處理。這就是典型「看起來沒事」，但其實心臟很有事的案例。

做好5件事，改善心跳過快的問題（按圖👇👇👇）

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案例二：40歲醫師壓力大心律不整，心臟功能剩一半

「他是醫師，也做健檢，發現有心律不整，被轉來我們門診追蹤。我們幫他做心臟超聲波，發現他心臟輸出功能只剩35~40%，幾乎比正常少一半。」

進一步檢查沒有明顯血管阻塞，但有血脂偏高、心律不整問題，再加上長期工作壓力大、代謝不良，成為引發心臟功能下降的主因。

目前該病人透過藥物治療心律與心衰，穩定控制中。他其實已經屬於心臟衰竭階段，很多年輕人也有類似狀況，三高又過勞，心臟悄悄撐不住了。

醫師傳授護「心」6式：3S-A-B-C-D-E

大家都知道要吃清淡、要運動，但「怎麼做」才是關鍵，很多病人一疏忽，心臟問題就來了。

黃奭毓建議記住「3S-A-B-C-D-E」六大關鍵：

縮寫：意義與建議

S：Sodium（減鹽）、Stress（減壓）、Sleep（睡眠）

A：Alcohol（限酒：一天一罐啤酒上限）

B：Body Weight（控制體重，BMI<25）

C：Cessation of smoking（戒煙）

D：Diet（少加工、地中海飲食）

E：Exercise（每週3次、30分鐘、心跳120～130）



尤其夏天很多長輩吃太少鹽也會頭暈、血壓太低，要適度補鈉，這些生活細節都很重要。

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這些人是高風險族群 應提早保養

- 有心臟病家族史

- 年長者（55歲以上）

- 慢性病患者（糖尿病、高血壓、高血脂）

- 工作壓力大、睡眠不足的上班族



醫師提醒：照顧自己就是給家人最好的健康投資

黃奭毓提醒，很多人為了家人忙到忽略自己健康，其實你把自己照顧好，身邊人也會一起受益。

健康體態不是外表塑形，而是從心出發的長期練習。維持快樂心情、量力而為，才能真的讓生活自在無負擔。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

