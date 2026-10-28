手抬不起未必是五十肩？醫生揭肩痛常見原因　持續夜間疼痛要警惕

早上起床發現手抬不起來，穿衣、梳頭都變得困難，晚上翻身壓到肩膀甚至痛醒，很多人第一時間會以為只是睡姿不對；但也有人平時沒有明顯不適，只有打羽毛球抬手殺球時才會痛，兩種雖然都是肩膀痛，背後原因可能完全不同。



台灣國泰綜合醫院復健科主治醫師郭家瑜指出，肩關節結構複雜，疼痛可能來自肌腱、滑囊、關節囊、骨頭、神經，甚至腫瘤，不能一概視為「五十肩」。若肩痛拖得越久，疼痛、僵硬與代償動作可能越明顯，因此應及早評估與治療。

相關文章：五十肩｜肩膀疼痛抑或是五十肩？2招自我測試 一類人症狀更嚴重👇👇👇

+ 4

五十肩是常見原因之一，典型症狀是主動與被動活動都明顯受限，患者常有夜間痛，無法側睡患側，穿衣、梳頭或手伸到背後都會卡住。五十肩好發於40至65歲，糖尿病及甲狀腺疾病患者風險較高。研究也認為，五十肩可能與高血糖、代謝異常、慢性發炎及更年期後激素變化有關。

另一常見原因是鈣化性肌腱病變，通常是旋轉肌肌腱內出現鈣化沉積。部分患者平時沒有症狀，但急性發炎時可能突然劇烈疼痛，甚至難以移動手臂。疼痛多集中在肩膀外側，也可能延伸到上臂。與五十肩不同，初期多半是因疼痛而不敢動，不一定有全面性關節僵硬。

肩夾擠症候群也是復健科常見問題，患者多在抬手、拿高處物品、游泳、打球或反覆從事過肩工作時疼痛。其成因可能包括旋轉肌肌腱退化、肩峰下滑囊發炎、肩胛骨控制不良、胸椎姿勢、後側關節囊緊繃及重複負荷等因素。

旋轉肌肌腱病變或撕裂也可能造成肩痛。肌腱病變多與長期過度使用及年齡退化有關，撕裂則可能發生於跌倒、突然拉扯或提重物後。若外傷後手臂突然抬不起來，或出現明顯肌力下降，就要懷疑較大的旋轉肌撕裂。較少見的SLAP病灶，即上關節唇撕裂傷，可能出現深層肩痛、喀喀聲、卡住感及出力不穩；肩關節不穩定或反覆脫臼，則可能有肩膀快要滑出去的感覺。

郭家瑜提醒，有些肩痛其實不是肩膀本身的問題，頸椎神經根壓迫可能造成肩膀到手臂疼痛、麻木、刺痛或無力，心臟疾病也可能以轉移性肩痛表現。若出現持續加重的夜間痛、休息時也痛、發燒、體重下降、肩部腫塊，或治療後仍未改善，應儘早進一步檢查。

若肩痛持續數週並影響睡眠與日常生活，或出現明顯僵硬、無力、麻木，甚至曾有跌倒及外傷，郭家瑜建議至復健科門診評估，由醫師依症狀、活動度與肌力找出可能原因，再安排適合的治療與復健計畫。

相關文章：五十肩｜氣血不足3種體質易加劇五十肩症狀！中醫5大穴位減緩疼痛👇👇👇

+ 6

延伸閱讀：

五十肩越扳越緊？發炎期硬拉恐讓「肩膀鎖死」更快

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

