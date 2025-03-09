肩痛｜肌腱鈣化與五十肩病理機制大不同！這年齡族群要特別小心

50歲的許女士最近遭遇一場突如其來的肩膀劇痛，動一下就痛得無法忍受，甚至影響睡眠。原以為是五十肩，她試圖自行緩解，卻毫無改善。



直到就醫後才發現，這場疼痛背後竟藏著一場與鈣化有關的危機。究竟她的肩膀發生了什麼事？為何一般的止痛方式無效？醫師運用最新技術精準診斷，加上治療，成功有效清除鈣化病灶。

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肩膀肌腱鈣化成因不明，好發族群為30歲以上女性

一名50歲的許女士近日突然感到肩膀劇烈疼痛，稍微一動就痛，不僅嚴重影響日常活動，連睡眠品質也大受干擾，她原以為是罹患五十肩，嘗試自行服藥及熱敷，但症狀未見改善。為了尋求解方，她前往醫院就診，經台灣台北市立萬芳醫院復健醫學部主治醫師陳臆文詳細檢查後，診斷為「肩旋轉肌腱大範圍鈣化並伴隨急性發炎」，以超聲波導引治療後，許女士的疼痛顯著緩解，目前已恢復正常生活。

陳臆文說明，肩膀肌腱鈣化的確切成因不明確，但可能與肩部肌腱過度使用或反覆受傷有關。其疼痛表現隨著鈣化的不同階段而異，整個過程可分成鈣化前期、鈣化期及鈣化後期，其中鈣化期又細分為形成期與吸收期，透過高解析超聲波可精準辨識不同階段。此症好發於30至60歲族群，又以女性比例居高，特定職業如補貨人員、講師或長期使用電腦的上班族等，因姿勢不良或肩部肌群過度使用，都是高風險族群。

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家務勞動成肌腱鈣化隱形殺手，突發劇痛讓人難以忍受

許女士長期從事家務勞動，尤其春節前進行大量大掃除，導致肩部肌腱反覆受傷，進一步誘發鈣化性肌腱炎急性發作，她的疼痛來得毫無預警，甚至影響穿衣、梳頭等簡單動作，最後決定就醫。陳臆文指出，臨床上最嚴重的疼痛通常發生於「鈣化吸收期」，此時鈣化物質較為鬆軟，並引發強烈的炎性反應，病人常常形容「痛到無法忍受」，而許女士正是屬於典型的鈣化吸收期。

超聲波導引助治療成效

由於鈣化吸收期的鈣化質地較軟，可透過抽吸技術清除，陳臆文為許女士安排「超聲波導引注射與鈣化抽吸」治療，成功清除鈣化物並注射抗發炎藥物，以減輕疼痛與發炎。治療後，許女士的疼痛明顯減輕，肩部活動功能逐步恢復，影像追蹤顯示，原本雲朵狀的鈣化物已消失近9成。

陳臆文進一步說明，對於不同鈣化階段的病人，會採取相應的治療方式：

1. 鈣化形成期：由於鈣化質地較硬，難以直接抽吸，可透過超聲波導引進行鈣化穿刺，並搭配體外震波治療，以破壞鈣化、促進自然吸收與肌腱修復。

2. 鈣化吸收期：鈣化物較為鬆軟，可透過超聲波導引抽吸，並注射抗發炎藥物以緩解疼痛與發炎反應。超聲波導引治療不僅能精準定位，且傷口小、恢復快，避免傳統手術的侵入性風險。



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別再誤會！肌腱鈣化與五十肩大不同

許多病人初期常誤以為肩膀疼痛是五十肩，但肌腱鈣化與五十肩的病理機制截然不同：

1. 肌腱鈣化的疼痛多為突發性劇痛，特定角度劇痛明顯，甚至影響睡眠。

2. 五十肩則是因關節囊沾黏導致活動範圍逐漸受限，無法抬至特定角度。



陳臆文提醒，肩關節活動與日常生活息息相關，若出現肩膀僵硬、疼痛或活動受限等症狀，且持續超過兩周影響生活，就應及早就醫診斷，掌握病情並擬定治療計劃，以免延誤治療時機。肌腱鈣化若長期未處理，不僅疼痛不會自行消失，還可能逐漸惡化成慢性疼痛，影響肩膀結構與活動力。部分患者因疼痛不敢動肩，長期下來，肩關節可能變得僵硬無力，進一步加速退化，嚴重時甚至影響整體手臂功能。千萬別讓短暫的不適拖成一輩子的負擔，及早就醫才是關鍵！

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【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

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