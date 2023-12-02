五十肩｜肩部長期勞損致雙手無法抬高？醫生揭常見症狀一療法改善

現代人常有肩部痠痛的問題，不論是長期久坐電腦前工作、炒菜曬衣做家事、搬重物或是運動時使用過度等，都可能因為姿勢不良或反覆承受外力而產生肩部的勞損或發炎。



這樣的損害一旦發生，通常需要漫長的修復期；不過，專業醫師指出，目前透過妥善運用增生療法，能幫助患者從肩部不適中加快康復，重返正常生活。

五十肩的成因有哪些？五十肩的症狀有哪些？（按圖👇👇👇）

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過勞肩不只是肩膀疼痛 嚴重恐致關節腔損傷、沾黏嚴重

臨床上的五十肩、關節炎、肌筋膜炎和肩夾擠症等都是常見的肩部勞損，台灣睿豊診所院長魏銘政醫師指出，與肩部有關的運動傷害包括棒球、籃球等投球運動，若再加上撞擊，很容易造成肩部急性損傷。

此外，過度使用肩部如長期搬運重物、兩手懸空操作工具等情形，容易以肩部為主要施力支點；電腦族在電腦前久坐，支撐手部的力量僅靠著肩後的肌筋膜；家庭主婦長期煮菜、抬高手曬衣服，往往到了4、50歲容易出現肩膀痠痛，五十肩便隨之而來。

值得注意的是，一旦反覆發炎後可能引發嚴重沾黏，進一步使得關節活動受限，導致雙手無法抬高或伸展；像女性無法伸手往後扣內衣，就是最典型影響日常行動的例子。

而針對肩部勞損的治療，一般發炎時多以服用消炎止痛藥、搭配復健運動。若改善不如預期，則可考慮進一步的治療選項，例如採用增生療法等；診斷時可搭配X光片或超聲波找出疼痛原因，確認是否來自肌肉本身、肌腱斷裂或鈣化引起。若是肩部關節腔內損傷、勞損或沾黏嚴重時，就會進一步積極治療。

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增生療法改善女銀行員肩膀疼痛 選擇PLT縮短恢復時間

增生療法包括葡萄糖液、高濃度血小板血漿PRP，以及進階的PLT血小板凍晶。台灣魏銘政醫師解釋，PRP和PLT都是抽取自身血液，不同之處在於PRP每次抽血進行血小板分離後必須立刻使用於受傷部位，而PLT則是以專利技術冷凍乾燥，將血小板的數量與活性控制在最佳比例與濃度。抽1次血約可製作10至20瓶粉末凍晶，回溶後即可使用，快速方便。

台灣魏銘政醫師曾收治1名年近30歲的女銀行員，長期坐在電腦前工作姿勢不良，右肩處有一個反射點的緊繃疼痛，先用藥物和復健進行治療1個月，效果有限，討論後決定選擇PLT增生療法，1次療程後便回饋獲得改善。

台灣魏銘政醫師補充說明，若是沾黏或鈣化，也可使用震波震碎再重建，或肌肉、肌鍵損傷可利用磁波刺激收縮患部，同時再搭配增生療法促進修復，視患者嚴重程度，療程約3至4次，每次間隔2至4周施打，有助縮短整體復原時程。

台灣魏銘政醫師強調，如果患者疼痛急性發作，可藉由類固醇針劑立即緩解，但同一部位施打類固醇原則不能超過2次，否則經常施打類固醇反而容易造成纖維化或鈣化，最後更易斷裂且修復困難。

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國民健康操預防慢性肩部勞損 疼痛勿拖延

預防慢性肩部勞損，除避免長期單肩負重、單手搬重物，平常可藉由國民健康操的伸展訓練靈活肩部功能。如果透過面對牆壁、雙手逐漸往上攀爬的動作，過程中會感覺疼痛，或是雙手往後無法做到解開胸衣的姿勢，以及旋轉肩關節卡卡不順，都是肩部損傷徵兆。

最後，台灣魏銘政醫師提醒，肩部疼痛不適初期，不要忍耐或拖延，只要儘早就醫正確治療，都能獲得良好改善。

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