劉綽琪雙頰凹陷曾爆患人格障礙 人格障礙分3類病情可隨時間改善?

已淡出幕前多年的47歲無綫前藝人劉綽琪，日前在社交媒體上發布自己的近照，但照片中的她雙頰凹陷、暴瘦憔悴的模樣讓不少粉絲大為擔心，外界亦憂慮或與她過去曾披露自己患有人格障礙症的病情有關。然而，到底導致人格障礙的因素是甚麼？患者又會否可隨時間而康復？

在近期的自拍照中，劉綽琪消瘦了不少。（IG@liupatricia_oh_kei）

曾歷喪母、喪夫之痛

自小體弱多病的劉綽琪身世坎坷，原本與媽媽相依為命的她，在14歲時親眼見到媽媽上吊自殺，令她留下童年陰影。劉綽琪在2015年宣布與外籍男友結婚，但原來當時丈夫已患有淋巴癌，婚後兩年不幸病逝。

2018年劉綽琪回流香港，經歷喪母、喪夫之痛的她仍積極面對人生，不過在2019年她因知識產權問題與諮詢律師發生糾紛，她在接受傳媒訪問時直言壓力好大，更自爆患人格障礙症，每日都要食藥，更匿埋屋企喊，情況令人擔心。自此劉綽琪未有再公開露面，生活低調。

日前，她再度在社交媒體更新近況，從自拍照可見，47歲的她穿著小背心、長髮披肩，但整個人雙頰凹陷，看起來消瘦不少，雖有化妝，仍難掩憔悴。照片曝光後，不少粉絲留言關心「妳沒事吧」、「瘦太多了」、「不要減太瘦啊」。對此劉綽琪卻回應指，自己還想再多瘦一點。

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成長環境屬引發病情因素之一

據青山醫院精神健康學院資料顯示，一個人的性格，包括其思想、感受及行為，大部份都與先天遺傳及兒時經歷等所形成。不過，有部份人的性格會令他們很難控制自己的情緒和行為，以及和別人相處，甚至恐因此而常常傷害別人，這些他們或有人格障礙的問題，繼而衍生其他如抑鬱症、濫藥及酗酒等其他精神健康的問題。

對於人格障礙的成因，雖說目前暫未有確實的答案，不過相信與遺傳、腦部問題或患者成長環境等均有一定影響。

在成長環境方面，患者如在童年曾遭受可怕經歷，包括受身體或性虐待、家庭暴力等，亦可能增加患有人格障礙的機會。其次是父母的管教方式，如孩子終日被指責，會導致自我形象低落。若管教反覆無常，容易令孩子品行失常，形成反社會人格。換言之，不能跟父母發展正常的關係，便會影響到日後跟其他人的相處。

三大類人格障礙

人格障礙根據其情緒特點可分為以下三類：

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1. 多疑型人格障礙：



偏執型人格(paranoid personality)：特點是過度敏感，總覺得別人對你有惡意，而自己亦傾向對人懷恨。很多時會造成跟身邊的人的磨擦。而他們亦容易因不滿而對其他人如同事，鄰居作出投訴。他們跟妄想症患者有相近的地方，亦有可能演變成忘想症(delusional disorder)。

類分裂型人格(schizoid personality)：特點是冷漠，不愛與人接觸，只活在自己的世界裏。他們不是社會常提及的「電車男」或「宅女」，因為這兩類人都會用不同途徑與人溝通。類分裂型的人是不折不扣的獨行俠，他們亦完全對人際關係沒有興趣。

分裂型人格(schizotypal personality)：特點是思想及行為古怪，有時能看到或聽到古怪的東西，這類型人格障礙患者有較大機會患有精神分裂症(schizophrenia)。

2. 情緒化及衝動型人格障礙：



反社會型人格(antisocial personality)：特點是時常因衝動，沒有內疚感及不關心別人感受而犯罪，且不能從錯誤中學習。他們的特點是有多次的犯罪紀錄，在監獄裏有高達一半的人有這種人格障礙。

邊緣型人格(borderline personality)：自我價值低，時常有空虛感，很需要跟別人建立關係，但往往不能維持。他們難於控制自己的情緒，有自毀傾向。有些更會經歷幻覺。由於他們有多種不同的特徵，似情緒病又似精神分裂症，很久之前精神病學家不知應怎樣將它分類，所以稱這人格障礙為「邊緣型」，即在「情緒病」及「精神分裂症」兩個精神病之邊緣。

表演型人格(histrionic personality)：常以自我為中心，非常著重自己的外表，時常誇張地表現出自己强烈的情緒，像一個表演者，所以有表演型人格的稱號。但他們的情緒轉變很快，亦時常渴望新事物及刺激。

自戀型人格(narcissistic personality)：渴望權力及別人的注意，覺得自己比其他人重要，時常剝削別人。他們夢想有無限的成就和才智，讓他們可繼績自我陶醉。

3. 焦慮型人格障礙：



強迫型人格(obsessive compulsive personality)：特點是執著，他們擁有完美主義，引至患者時常檢查東西，擔心自己做錯。由於他們有很高的道德標準，往往會要求身邊的人亦達到他們心目中的完美水平，對身邊的人造成不少麻煩和困擾。

迴避型人格(avoidant personality)：特點緊張焦慮，沒有安全感，缺乏自信。他們很需要被接納，對批評相當敏感。他們不只是害羞，是害怕社交，更會作出逃避。

依賴型人格(dependent personality)：特點被動，依賴別人為自己做決定，於是時常做別人想自己做的事。由於過份依賴，他們會很擔心被遺棄，他們相信若沒有人依靠自己是不能生活的。

▼同場加映，了解多重／雙重人格障礙：（按圖）

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心理、藥物治療雙管齊下

現時已有治療被證實對人格障礙有一定的效用，當中包括心理治療及藥物治療。心理治療是透過交談和傾聽，幫助患者改變自己的核心信念以及被扭曲的思考模式，以增強他們解決問題及控制情緒的能力。除了個人形式，治療亦會以小組形式進行，用意為改善患者的人際關係。

藥物方面，低劑量的抗精神分裂藥物能減輕部份患者多疑的情況。抗抑鬱藥物能協助減少患者的情緒困擾。情緒穩定劑也能減少患者的衝動和攻擊性。如果人格障礙患者同時患上抑鬱症或精神分裂症，這些藥物治療也會有幫助。

大部份情況下，患者都可於社區接受治療。若患者遇到情緒困擾，有自毀傾向，短暫的住院治療可能有些幫助。

人格障礙比一般人更大機會有其他精神及人際關係問題，包括濫用藥物和酒精、患有其他精神病患(如焦慮、抑鬱等)、和家人或伴侶爭執或遇到經濟困難等。這些問題令情況更差，所以幫助人格障礙患者時，要全面及有耐性。

此外，人格障礙亦有機會隨時間慢慢改善，特別是反社會行為和衝動型人格障礙會在三十多歲或四十多歲時開始減少。

▼同場加映，安定心神穴位：（按圖）

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