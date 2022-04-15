椎間盤突出非得做手術？ 中醫：兩個動作可預防 患者應該瞓咩床?

都市人長期久坐工作的習慣，每每令腰背甚為痠痛，甚至可引發手尾甚長的腰椎間盤突出，隨時要開刀做手術。不過，註冊中醫師李騫賢就分享指，原來除手術以外，針灸、推拿等手法，其實亦有機會令椎間盤縮回原位，但她亦坦言最治本的方法還是需從患者的生活習慣入手。

都市人久坐工作的習慣，隨時可導致腰椎間盤突出。（Shutterstock）

甚麼是椎間盤？

據註冊中醫師李騫賢介紹指，位於腰背部份的椎間盤主要由髓核、纖維環及軟骨板3部分組成。

髓核：



髓核作為椎間盤中心就如一個水袋，正常時含水量高，但隨年紀增長，水份會逐漸喪失

纖維環：



髓核的周圍則由一層層膠原纖維形成的纖維環所包覆，纖維環就如彈簧般，包圍在小水袋的四周，提供彈性同時固定着中心髓核

軟骨板：



而椎間盤分別與上下節脊椎骨直接相連結的部份，就是軟骨板，就好似把彈簧和水袋黏着在兩邊骨頭的雙面膠一樣。

椎間盤的作用就好比骨頭與骨頭間的緩衝墊，負責將骨頭受到的壓力「吸收/卸走」。無論站立、彎腰、負重、安坐或跑跳時，脊椎的骨頭便會受力，然後骨頭間的椎間盤就好似彈簧軟墊般吸收並就負責分散力量「卸力」。

▼腰椎間盤突出知多啲：（按圖👇👇👇）

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患者以男性為主

不過都市人長期久坐的生活習慣，或其他如搬重物使力不當、劇烈運動、體重過重、姿勢不良、曾懷孕生產、或突然間受到外力傷害等因素，李騫賢醫師表示均有可能直接造成或累積成腰椎間盤突出。

所謂腰椎間盤突出，李騫賢醫師解釋指：「也就是彈簧受力過大，斷開了，於是裏面包着的水袋往外跑了出來壓迫到神經。這個『水袋』（髓核）突出的方向較容易發生在脊椎正後方或後外側，若向正後方突出會導致下背痛，若向後外側突出則可能壓迫到坐骨神經而引發坐骨神經痛」。

一般而言，患上腰椎間盤突出會出現以下症狀：

．腰痛

．下背痠痛

．疼痛可由臀部傳到大腿後方、再延續到小腿、甚至到腳趾

．坐下時腰痛更強烈

．下肢乏力

．骨盆疼痛等



而腰椎間盤突出一般發病常見於40至60歲的男性，約有80%椎間盤突出的患者為男性。

▼ 同場加映：自我檢測椎間盤突出（按圖👇👇👇）

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中醫、針灸及推拿等多管齊下

在西醫治療方面，李騫賢醫師指出西醫治療原則先以保守治療為主，包括臥床休息、止痛藥、復健物理治療等。若保守治療無效，或者造成急性脊髓或神經根的壓迫、或是椎間盤已破裂或粘黏時，才必須藉由外科手術治療，而中醫在這方面則可提供手術以外的治療方式。

李騫賢醫師解釋，急性的腰椎間盤突出患者多因氣滯血瘀，經絡不通所致，因此中醫可使用活血化瘀的藥疏通經絡、强筋骨、止腰痛，對急性期患者有較好療效。到治療後期，如患者體質多虛，則會使用補養肝腎、宣痹活絡的中藥予患者做保養，強健腰腎、鞏固體質。

除服用中藥外、拔罐、推拿及針灸等手段也是有效的治療方式。當中，針灸能迅速緩解肌肉緊張，調整氣血循環，疏導經絡氣血不通的阻塞。配合拔罐、推拿等治療，有助讓肌肉放鬆，椎體之間的間隙打開了，那麼椎間盤才有機會縮回去，就算暫時不能完全收回去，也可以有效舒緩痛楚。

▼ 同場加映，腰椎間盤突出改善穴位:（按圖👇👇👇）

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患者應卧硬板床 腰放軟墊

至於如何預防腰椎間盤突出，李騫賢醫師則建議以下一些日常生活貼士：

1. 注意姿勢



避免長時間保持同一姿勢或伏案工作，維持良好姿勢或體態，不彎腰駝背，避免久站、久坐。

2. 避免彎腰、搬運重物及劇烈運動



不過度重覆使用腰椎工作，運動要量力而為，避免彎腰取物，給腰部過大壓力。

3. 睡眠充足



平日應確保睡眠充足，如腰部疼痛時應臥硬板床休息，儘早求醫。而腰椎間盤突出患者同樣要注重休息，不能勞累過度，以免病情惡化，發病後應絕對臥床休息約一周，同樣以硬板床為宜，並可在腰下墊上軟墊，以維持腰椎自然的生理曲度，促進血液循環，減輕疼痛。

▼ 同場加映，５種改善腰背痛食物:（按圖👇👇👇）

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瑜伽動作助預防

除了上述3個日常生活貼士外，李騫賢醫師亦介紹了一套可鍛鍊腰背肌群的瑜伽動作，透過強化腰肌從而保護腰椎間盤。

瑜伽猫式牛式動作：

1. 以雙手雙膝著地

2. 吸氣時（貓式）腰沉下，頭慢慢向上

3. 固定動作後眼睛向天，盡量向上伸展頸部。膊頭盡可能打開，頸部保持放鬆。

4. 呼氣時（牛式）彎曲腰部向天，頭慢慢向下

5. 固定動作後，眼晴看肚臍，盡量伸展後頸

6. 肩胛骨盡量打開，重覆數次，以伸展腹背肌或腰椎

