居家抗疫｜魚腥草味道難聞可抗疫？一個熬煮秘訣要知 兩體質忌服

本港第五波新冠疫情仍然持續，有媽媽早前在網上分享用魚腥草煲水飲，有助紓緩新冠症狀，然而到底魚腥草的真實功效是甚麼？是否男女老幼都適合服用？註冊中醫師李騫賢為此替我們一一拆解魚腥草的功效！

魚腥草味道非人人能接受（資料圖片）

魚腥草具抑菌、抗發炎功效

註冊中醫師李騫賢分享指，魚腥草是因爲其莖葉搓碎後有魚腥味而得名。雖然味道非人人能接受，但魚腥草十分實用，有抑菌、抗發炎等效果。

從性味而言，魚腥草性味辛，微寒，歸肺經，是中醫常用於治療肺系疾病的中藥，入藥具有清熱解毒、消癰排膿、利尿通淋的作用，臨床上廣泛用於治療肺炎、咯血、上呼吸道感染、慢性支氣管炎、感冒發燒、肺癌、尿道感染、反覆性口腔潰瘍、泌尿道感染、病毒性腸炎等。

▼魚腥草可抗新冠肺炎？（按圖看清👇👇👇）

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兩大體質及婦女慎服

李騫賢醫師指，魚腥草常用於熱症、感染、發炎症狀爲主的疾病，例如熱毒瘡瘍、肺癰吐膿、肺熱咳嗽、呼吸道感染。此類疾病患者可能出現咳嗽、胸痛、發熱（高燒）、吐痰腥臭，甚至咳吐膿血，痰多色黃、痰多而喘嗽、舌苔黃膩等症狀。

不過魚腥草藥性偏寒、苦，以下兩類體質人士則不宜服用：

．體質虛寒人士：例如日常怕冷、四肢不溫、喜暖飲、面唇蒼白者

．脾胃虛弱人士：例如容易胃痛、消化不良、飯後易腹脹、面色萎黃、噯氣、大便稀溏、食慾不振、神疲乏力、形體瘦弱者



另外要注意的是，婦女及有腹瀉症狀者均不建議服用。若要視情況使用，建議諮詢中醫師。

▼同場加映，男士疫後調理湯水，益肺補腎育精湯：（按圖👇👇👇）

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熱症、濕熱患者尤其適用

至於魚腥草是否有助紓緩新冠肺炎症狀，李騫賢醫師引述英國「ZOE新型冠狀病毒疾病症狀研究」統計指，Omicron頭五大常見症狀包括：

．流鼻水

．頭痛

．疲勞

．打噴嚏

．喉嚨痛等與感冒相似病徵



據現代藥理研究，魚腥草本身的成分可有效提高機體免疫力，並具有抗菌、抗流感病毒、鎮痛、鎮咳、止血等作用，因此用魚腥草泡茶，適量服用，能有助預防感冒，防止病毒入侵。同樣也能紓緩上述提及的部分新冠肺炎症狀，尤其是熱症、濕熱較明顯者，例如痰黃、發熱較高、咽乾痛劇烈，舌苔黃膩等症狀者，可嘗試使用魚腥草。

▼同場加映，連花清瘟膠囊可抗疫？（按圖👇👇👇）

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魚腥草切忌久煮

雖然魚腥草可有助紓緩新冠症狀，但李騫賢醫師提醒，由於魚腥草的有效性分含揮發油，因此魚腥草如煮得愈久，其精油成分就揮發的愈多，治療效果就會變差，故此魚腥草不宜煮太久。一般建議大火煮滾，調小火煮3至5分鐘，總共煮大概5至10分鐘即可。

李騫賢醫師亦特別分享了以下3款魚腥草的茶飲食療，供市民居家抗疫之用：

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魚腥草防感冒茶

材料：



．魚腥草15克（新鮮魚腥草則量加倍）

．水500毫升

做法：



1. 將魚腥草洗淨，加水煮沸騰

2. 蓋鍋燜1至2分鐘，關火後過濾，放溫涼即可飲用

作用：



預防感冒、抗流感病毒，適合感冒前服用

止痛利咽茶

材料：



．魚腥草15克（新鮮魚腥草則量加倍）

．甘草10克

．桔梗10克

．薄荷葉5克

．水500至1,000毫升

做法：



1. 將甘草、桔梗洗淨

2. 兩者加水煮沸後，轉小火滾5分鐘

3. 再放入洗净的魚腥草、薄荷煮沸，關火放涼

4. 過濾後，可每小時漱口一次，或者放溫涼即可飲用

5. 每次服用約100毫升，少量多次，症狀緩解可停服

作用：



．適合熱性感冒導致的咽喉疼痛、咳嗽有痰，氣管炎、呼吸道感染

．腸病毒感染導致之喉嚨發炎、口腔潰瘍

．癌症放射性治療導致的口腔潰瘍症狀

肺炎營養食療：魚腥草炒雞蛋

材料：



．鮮魚腥草150克

．雞蛋4隻

．鹽適量

．蔥適量

．素油少許

做法：



1. 將魚腥草洗淨，去除雜質，切小段備用

2. 將雞蛋磕入碗內攪勻

3. 鍋內油燒熱，放入蔥花炒香

4. 再放入魚腥草煸炒幾下，倒入雞蛋一起煸炒

5. 加入適量水和鹽，炒至雞蛋熟而入味即可

功效：



．魚腥草清熱解毒、利咽止痛

．鷄蛋滋陰潤燥

．可作為肺炎、肺膿瘍、癰腫、虛勞出血、目赤、熱痢等病症患者輔助營養食療使用。

李騫賢醫師最後亦提醒，由於魚腥草性質偏寒，服用過多會傷胃，故上述茶飲不宜天天飲用，當症狀舒緩或服用出現不適應馬上停服。

▼同場加映，藿香正氣水可抗疫？（按圖👇👇👇）

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