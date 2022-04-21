減肥｜長期WFH體重劇增點減? 三種肥胖類型要知 一種飲水都肥？

疫情下不少人都已在家抗疫了一段時間，出外運動的機會大幅減少，體重節節上升。不過，打算開始節食減肥的女士要留意，減肥期間除了要保持恆常運動外，了解清楚自己的身體屬於甚麼肥胖類型，原來亦有助減肥。到底在中醫三大類肥胖類型中，你又屬於哪一類型？

不少人在疫情下因長期在家工作而體重劇增。(Shutterstock)

脂人、肉人、膏人要點分？

註冊中醫何慧欣醫師分享指，身體一般增肥的原因是因為體內存有過多不能代謝的產物，情況就如「收入遠高於支出」，即進食的能量多於損耗的能量，最後導致聚積在肝臟的脂肪肝、滲透在血液中的高血脂，以及沉積在腰間的肥膏等出現。

因此，相信不少人近期亦開始積極節食減肥，不過對於肥胖的原因未必每個人都了解清楚。事實上，從中醫角度而言，肥胖原來可基本分成「脂人」、「肉人」及「膏人」三大類型：

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脂人型肥胖

特點：

．氣虛為主，且面色蒼白、氣虛不足的樣子

．經常怕冷、胃口不佳、疲倦乏力

．由於氣不足，容易自汗氣短，倦怠無力、大便溏瀉等

．舌色淡，舌體胖大，舌邊有明顯齒痕

．此類人屬於飲水也會水腫虛胖

飲食要點：

．多吃溫補脾腎的食物，如生薑、肉桂、黑椒等

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肉人型肥胖

特點：

．上身下身有肉，屬結實型肥胖

．容易肚餓、非常有胃口

．容易口乾口苦、急躁易怒，大便黏膩

．身體濕熱並重

飲食要點：

．宜戒酒

．少吃肥膩辛辣食物、甜品，以免濕熱內生

．少吃辣味，因辣味會開胃增食欲

．飲食應清淡為主，多吃疏肝健脾、清熱利濕的食品

．如絲瓜、佛手瓜、冬瓜、荷葉、薏仁等

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膏人型肥胖

特點：

．脂肪集中在腹部，腹部脂肪鬆弛下垂

．膏人多為痰濕體質兼氣虛

飲食要點：

．多選健脾益氣、利濕化痰的藥材及食物

．如人蔘、黃芪、黨參、茯苓、山藥等

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７招學會「無痛式體重管理」

了解過自己的肥胖類型後，除了可跟隨上述的飲食要點進行調理外，何慧欣醫師亦分享了以下一系列的「無痛式體重管理」建議，供各位減肥人士參考。

1. 避免進食太多加工食品、精製食物



在家煮食應以清淡為主，罐頭、即食麵、零食餅乾等加工食物應盡量避免，因為當中大多含有味精、防腐劑、食品添加劑、反式脂肪、油脂和糖份等成份。而這些過度加工食物在中醫角度而言，就是一些容易生濕生痰的食物

2. 選取原型食物



進食宜多選取原型食物，如沒加工的肉類、雞蛋、蔬菜、水果、堅果等。同時也要按照自己體質選擇適合的肉類和蔬菜

3. 堅持飲茶



茶本身具有解毒作用，並有消滯利尿功能，可保持身體的水液代謝正常。而茶的溫涼屬性，隨着發酵程度愈高，其寒涼性也會愈減。因此，可每天可以按自己的體質飲用一至兩杯茶。

4. 適合的烹調方法



蒸、燉、煮、熬、快炒、涼拌等手法，比煎、炒、炸、燒使用較少油分，同時也可以保存更多食物中的維他命。

5. 攝取足夠的優良蛋白質



優良的蛋白質來源包括雞肉、雞蛋、海鮮、深海魚類及豆類等。身體攝取足夠的蛋白質，配合適當的負重運動，減少因節食而流失肌肉。

此外，三文魚、鯖魚、沙甸魚、比目魚等深海魚及豆類、合桃等，均含有豐富的Omega-3，可降低身體中的低密度膽固醇「壞膽固醇」。雖然多元不飽和脂肪非常重要，不過進食過多仍會增加身體熱量，所以應該注意總攝取量。

6. 飲食原則多菜少肉



多吃蔬菜水果，增加食物纖維、維生素及抗氧化物，蔬菜及水果也可以增加飽腹感，同時不會增加太多熱量。

多吃：

1. 綠色蔬菜：芹菜、白菜、西蘭花等

2. 黃色蔬菜：蓮藕、番薯及淮山等

．收疏肝健脾之效

3. 粗糧：小米、燕麥、小麥大麥、豆類或其製品

．有助健脾，增飽腹感，升糖指數較低，助穩定血糖

4. 中醫角度的消脂食品：乳酪、大蒜、洋蔥、山楂、菇類、雪耳、木耳、雪耳、海帶等

．活血化瘀，增血管彈性，降低身體血脂和壞膽固醇

少吃：

1. 動物性脂肪：豬油、牛油、肥羊、肥牛、雞皮等

2. 糖分太高的水果：桃、香蕉、提子、龍眼、荔枝、哈密瓜等

3. 酒：會增加熱量、影響肝臟分解脂肪

7. 進食沙律有法



對於減肥人士會經常進食沙律，就要注意避免吃沙律內太寒涼的食物，以免傷害脾陽，減慢身體消化及運化水濕的能力，令脾虛生濕生痰。

同時亦可多飲熱飲及和暖的飲料，甚至薑茶等，以減輕因進食生冷沙律所引起的脾胃問題。