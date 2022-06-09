躁鬱症｜月經前躁底恐情緒病先兆！ 經前不悅症、躁鬱症要點分？

女士經前的暴躁多變，相信也令不少男士大吃不消。然而，女士經前的情緒有時未必能自控，甚至恐深受經前不悅症或躁鬱症困擾所致，情況不容忽視。不過兩者症狀相似易混淆，到底應如何分辨呢？



不少女士經前或來經期間情緒尤其波動，出現焦躁不安和鬱悶等情緒。（Shutterstock）

如何分辨躁鬱症和經前不悅症？

據精神科專科醫生沈君豪分享指，經前不悅症與躁鬱症的部份症狀雖然相似，但經前不悅症患者主要在每次經期前出現抑鬱徵狀，與月經週期有關；而躁鬱症導致的情緒波動則未必與任何身體的規律或週期相關，患者的情緒會在抑鬱和躁狂間遊走。

不過，患者可同時患上躁鬱症和經前不悅症，而且有部分研究顯示，躁鬱症患者在月經週期的不同時間點會惡化，抑鬱和躁狂徵狀通常在經前惡化，不過由於這類型的研究很少，所以暫時未能確實兩者的關係。

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發病情況可維持數月

躁鬱症又稱「雙相情緒病」 或「狂躁抑鬱症」，屬於重性精神病的一種。患者的情緒會處於極端狀態，出現抑鬱和狂躁的狀態。由於它是循環地出現不同情緒，包括躁狂和抑鬱狀態，因此與經前不悅症相似。

沈君豪醫生引述研究指，當腦部化學物質如多巴胺和血清素失去平衝時，腦部控制情緒的部分會出現問題。雖然患躁鬱症的確切原因暫時未明，但相信與遺傳和環境因素有關。若家族成員曾確診或出現躁鬱症的徵狀、日常生活承受巨大壓力、人際上遇到問題、曾經歷童年創傷、濫用藥物等亦會增加患躁鬱症的機會。

當患者病發時，情緒會變得過度高漲或低落，其思想及行為受到影響，這種極端情緒或會維持數星期或數個月，嚴重影響日常生活。

當患者處於抑鬱狀態時，他們的情緒會持續低落，以致難以有效地應付日常的工作和事務。他們或會出現以下徵狀，並維持兩週或以上：

1.幾乎每天感到情緒低落

2.幾乎對所有活動失去興趣和樂趣

3.食慾下降或增加

4.體重明顯下降

5.思考緩慢和運動量減少

6.幾乎每天感到疲勞

7.幾乎每天感到自己毫無價值和內疚

8.幾乎每天的思考和集中力下降

9.產生自殺傾向



在躁狂發作期間，患者的情緒會異常高漲或易怒，他們可能會因過分高估自身的能力而做出一些令人尷尬、有害自己、甚至危險的行為。正如抑鬱狀態一樣，也是影響患者使他們極難甚至不能應付日常的生活，情況可持續一週或以上：

1.高漲和過度興奮的情緒

2.觀點不被認同時，會顯得煩躁、甚至暴力

3.過分自信和自大，認為自己具有特殊力量而作出不切實際的計劃

4.運動量增加、精力充沛、睡意減少、性慾增強

5.說話大聲、語速快、思維高速轉動、無法專注

6.參與冒險和危險的行為，例如賭博和濫藥

7.自制力降低，容易作出輕率魯莽的決定



以上症狀明顯異常，情緒波動不像一般的喜怒哀樂，並有機會導致幻覺和妄想出現；當中部分患者會混合性發作，即同時出現抑鬱和躁狂的徵狀。值得留意的是，躁鬱症患者並不一定具有暴力傾向。

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情緒穩定劑治療角色重要

一般而言，沈君豪醫生指出患者會透過精神科藥物和心理治療等途徑接受治療，部分患者甚至需要接受腦電盪治療。而在治療躁鬱症過程中，情緒穩定劑擔當一個十分重要的角色。醫生會與患者定期會面以評估病情，服藥期要視乎患者的病情而定，一般建議初發病患者穩定情緒後服藥一年，未必一定需要服用一世藥物。

沈君豪醫生建議，若覺察到身邊人的情緒有異常波動，不妨多關心他們，並勸喻及早治療，「無論是躁鬱症或經前不悅症，患者都十分需要身邊親朋好友的諒解和援助。當人人都對這些病患有更多認識，便會發覺患者並不可怕，只要得到更多的體諒和接納，他們必能快速地走向康復的道路！」