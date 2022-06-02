養胎｜胎毒勿亂清 一文了解常見胎毒表現 學煮2款清胎毒食療

不少準媽媽都希望透過清胎毒，令嬰兒出生後的皮膚可以漂亮點。不過，原來並非每一位準媽媽都需要清胎毒，到底孕婦在出現甚麼症狀時才有清胎毒的需要？



新手媽媽選擇清胎毒時要留神，因並非每位孕婦都有需要清胎毒。（Shutterstock）

28周後現燥熱 或有清胎毒需要

據中國中醫科學院中西醫結合臨床醫學博士、本港注冊中醫師倫中恩受訪指，孕婦一般踏入28周以後，就要根據體質需要，判斷是否要清胎毒。所謂「產前一盤火」，胎毒很多時是由孕婦的內熱所造成，因此如果孕婦在28周後發現身體愈來愈燥熱，則可能要向中醫求診，檢查是否需要清胎毒。

而要判斷孕婦身體是否燥熱，中醫除了會透過舌脈鑒別外，亦會根據孕婦的一些症狀而鑒定出其機體處於燥熱狀態，例如：

．難入睡易醒多夢

．煩躁易怒

．喉嚨痛

．口瘡

．紅疹痕癢

．大便秘結

．小便深黃

．口乾口渴口苦

．口氣口臭等



事實上，如果孕婦出現上述燥熱症狀而不理會時，倫中恩博士指出這些症狀不但會持續，而且有機會令胎兒在出生後燥熱，並出現長瘡、皮膚差、有濕疹、煩躁等情況。

因應孕婦燥熱的深淺，倫中恩博士表示會選用清熱解毒藥作治療，當中包括金銀花、連翹、蒲公英、菊花、黃芩、百合、夏枯草、石膏、葛根、梔子、土茯苓等。

此外，孕婦清胎毒期間也可適量進食西瓜、茜芹、綠豆、梨、豆腐、椰汁等涼性食品，但煎炸、熱氣食物等則要避免。

▼同場加映，中醫逐月養胎知多啲：（按圖👇👇👇）

+ 1

相關文章：養胎｜懷孕每月養胎重點各不同 這階段屬流產高峰 飲食有何注意？

懷孕晚期仍手腳冰冷 忌清胎毒

不過，如果孕婦完全沒有上述熱象，甚至到懷孕晚期仍然有手腳凍、怕冷、面青唇白、大便稀溏、無胃口等症狀，倫中恩博士則表示可完全不用考慮清胎毒，因為勉強使用清胎毒的涼性藥物可以耗傷孕婦元氣，也有機會導致產後的嬰兒體質較弱，嚴重甚至恐有早產風險。

因此，倫中恩博士最後亦強調，任何孕婦在進行清胎毒前，最好先諮詢中醫師。對於居家期間清胎毒的飲食，倫中恩博士亦介紹兩款常用清胎毒的居家食療：

+ 2

1. 綠豆煲鴿子湯



材料：老鴿一隻、綠豆半碗、土茯苓三錢、陳皮1角、少許臭草

製作方法：老鴿連同其他材料洗淨，同放入鍋，加水煲2小時，加少許鹽調味

食用方法：飲湯吃肉，懷孕8個月可服，一周或兩周服1次

功效：清熱，解毒，祛濕，養肝腎，益氣血。

2. 白蓮鬚煮雞蛋



材料：白蓮鬚10克，雞蛋1隻。

製作方法：材料洗淨，加水3碗，水開後改小火，雞蛋熟以後撈出剝皮，再放入繼續煲，煲至1小碗，可加少量冰糖調味。

食用方法：吃蛋喝湯，懷孕36週可服，一週1次。

功效：清熱，補腎，益氣血，助產，防止產後大出血。

中國中醫科學院中西醫結合臨床醫學博士、本港注冊中醫倫中恩博士。(受訪者提供)

▼同場加映，卵巢多囊症知多啲！（按圖👇👇👇）

相關文章：昆凌克服卵巢多囊症迎第三胎 患者排卵障礙恐不育三類食物可預防