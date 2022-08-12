痱滋｜飲涼茶未必藥到病除？痱滋位置知健康 生邊個位肝火盛？

痱滋的劇痛每每令人胃口大降，甚至恐出現口臭等問題。經常聽到痱滋是源於飲食熱氣，但到底是否只要飲涼茶就會藥到病除？而隨着痱滋生長位置的不同，又意味着身體有甚麼問題呢？



痱滋除了分虛實之外，因應長痱滋的位置，可反映出不同健康問題。（資料圖片）

虛火痱滋慎飲涼茶

據衞生署資料顯示，痱滋會導致口腔黏膜腫脹。痱滋開始時是橢圓形或圓形的小泡，一天後其邊緣會變成紅色，中央則呈微黃或灰白色，並形成微凹的潰瘍。當進食辛辣、鹹、酸等味道濃郁的食物，患者會更感疼痛，唾液也會增多。

對於痱滋的成因，註冊中醫倪詠梅醫師分享指，痱滋的成因大部分和「熱」有關，因為熱氣上攻，積熱令口內穈爛，從而成為痱滋，當中並可再細分虛火及實火：

實火痱滋



進食過煎炸、燒烤、辛辣等熱氣食物後就很易出現痱滋，如果不戒口的話，痱滋就會更加嚴重，症狀包括：

．痱滋鮮紅色

．痱滋周圍紅腫

．飲凍水會較舒服

＊飲用涼茶可能令痱滋立即消退

虛火痱滋



與熬夜、過勞有關，甚至一些慢性病如糖尿病等都會令身體虛火上升，積熱於口內形成痱滋，症狀包括：

．痱滋白色或淡黃色

．痱滋周圍淡紅

．疼痛日輕夜重

．反覆發作

＊飲用涼茶對虛火痱滋的效果相對不明顯，甚至令情況加劇的風險

痱滋位置反映健康狀況

痱滋除了分虛實之外，因應長痱滋的位置，可反映出不同健康問題，要解決煩人的痱滋便須對症下藥！

▼痱滋位置反映什麼？（按圖👇👇👇）

+ 4

1. 上牙齦：胃火重



中醫認為上牙齦屬於胃經，如果痱滋長於上牙齦，主要是因為胃火重，即是食熱氣食物太多，令胃火循胃經上攻於上牙齦引起。

熱氣食物包括：煎、焗、烤、炸的食物，火鍋、牛肉、羊肉、薑、薑茶、胡椒、花椒、酸辣、麻辣、咖啡、火鍋等。

▼消痱滋食療：甘草雙花茶（按圖👇👇👇）

2. 下牙齦：大腸熱



中醫認為下牙齦屬於大腸經，由於胃和大腸屬於「相表裡」的關係（大家可想像成親戚關係），當大腸積熱，大腸熱也因此會上攻口腔。

大腸熱的最大成因就是便秘，當大便積於大腸不能排出，就會累積生熱。因此，便秘時人會變得比較煩燥。

▼消痱滋食療：決明麻仁通便茶（按圖👇👇👇）

3. 舌尖：心火盛



中醫認為，舌尖屬於心。心火太盛，如生氣、被激怒、或天氣太熱，暑熱入心都會導致心火亢盛，形成舌尖痱滋。

▼消痱滋食療：蓮子芯竹葉清火茶（按圖👇👇👇）

4. 舌邊：肝火旺



中醫認為舌邊屬肝，有些人的痱滋總是長在舌邊，多數是因為肝火太旺。平時飲食過於油膩、辛辣、情志過度激動、生悶氣等，都容易引發肝火。

▼消痱滋食療：夏枯草茵陳茶（按圖👇👇👇）

以上4類痱滋是以實火為主。如果痱滋反覆發作，又有以下虛火痱滋徵狀，便可進食虛火食療。

▼虛火痱滋茶療：麥冬石斛花旗參茶（按圖👇👇👇）