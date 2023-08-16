減肥｜為什麼會出現啤酒肚？醫傳授7方法減醣、做有氧運動瘦小腹

看到爸爸出現「啤酒肚＋瘦瘦四肢」不可輕忽！專家警告，恐是爸爸的壓力指數已經爆掉、壓力荷爾蒙、皮質醇分泌出問題了，趕緊帶他去看醫生！



台灣減肥專科醫師李唐越在《初日診所》Facebook專頁撰文表示，人類面對壓力時，腎上腺會大量釋放皮質醇，而皮質醇會改變身體的能量儲存跟結構利用，長期處在壓力下，肌肉會逐漸流失，加上姿勢不正確、長期缺乏運動、睡眠不足，就會造成脂肪囤積，久而久之就容易形成「啤酒肚」。

7方法減少內臟脂肪（按圖👇👇👇）

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台灣李唐越醫師表示，「啤酒肚」裡面裝的是滿滿的內臟脂肪，指的是累積在腹部腔內，包圍著心肝脾肺腎等內臟的脂肪，雖然它們有著保護功能，但要是內臟指數過高，可是會有各種問題，像是三高引發的心血管疾病、第二型糖尿病，此外還會使爸爸的男性荷爾蒙大大降低、雄風不再。

那如何有效減少內臟脂肪呢？對此，李唐越醫師也整理了以下「7方法」：

1. 減醣：

低醣飲食能更有效降低體重、體脂肪和內臟脂肪，還能穩定血糖、減少飢餓感。

2. 減少飲酒：

酒精會干擾脂肪代謝和胰島素作用，還會增加皮質醇分泌，導致脂肪容易囤積在腹部。

3. 減少反式脂肪：

例如高溫油炸食品、牛油、奶精。研究顯示，長期攝入反式脂肪會導致肥胖及體脂肪堆積。

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4. 有氧運動：

研究證實，中高強度的有氧運動可以最有效降低內臟脂肪！

5. 增加膳食纖維及蛋白質：

兩種營養素在胃部會因為吸水膨脹而增加飽腹感，達到降低食慾和飢餓感的效果。

6. 充足的睡眠：

睡眠不足會促進皮質醇的分泌，進而導致肥胖，而且睡眠時間和腰圍呈負相關。

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7. 間歇性斷食：

研究表明，間歇性斷食可以在6-24周內減少4-7%的內臟脂肪。

當然，減少壓力才是維持爸爸健康的根本之道，但生活壓力這麼多，當然無法一一全部解決，因此，李唐越建議，可以透過專業減重門診，經醫師診斷，針對不同的身體狀況，為壓力山大的爸爸們開出不同的處方，例如：

1. 補充DHEA（抗壓荷爾蒙）

2. 補充睪固酮（雄性激素）

3. 補充營養補給（牛磺酸、南非醉茄、紅景天、人參等）



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