減肥｜想吃東西又想減脂？6種超級燃脂食物促進新陳代謝踢走脂肪

想達到完美的減脂狀態？不少人都渴望吃東西同時又能有燃脂效果。究竟哪些食物能幫助身體加速新陳代謝？台灣營養師張宜婷分享6種超級燃脂食物，能有效促進能量代謝，讓你愈吃愈輕鬆，遠離脂肪。



根據台灣《TVBS新聞網》報導，台灣營養師張宜婷分享6種超級燃脂食物，能有效促進能量代謝，愈吃愈輕鬆，遠離脂肪。

6種超級燃脂食物（按圖看清👇👇👇）

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1. 咖啡：咖啡因已被研究證實可促進新陳代謝，在運動鍛鍊前30～60分鐘喝一杯咖啡，能幫助燃脂、有助於脂肪利用；且其中的抗氧化劑能促進健康。不過台灣營養師張宜婷提醒，若咖啡加了糖、奶精，那好處就完全抵銷，而一天的咖啡因攝取量上限為300mg，不要喝過量。

2. 藻類：海洋中的藻類都會黏黏滑滑的，這些都是水溶性膳食纖維，攝取足夠的膳食纖維，除了可幫助血糖、血脂調節外，本身也能吸附飲食內的油脂、減少吸收，協助腸道蠕動讓廢物排除順利不囤積，代謝也自然好。張宜婷說，當腸道健康了，有好的菌叢生態也是不囤積脂肪體質的關鍵。

3. 三文魚：三文魚油脂多，是可以幫助燃脂的好油。魚油中富含Omega-3不飽和脂肪酸，有抗氧化、減少身體發炎、促進代謝的效用；多攝取好的油脂，更能幫助體內脂肪代謝，想要燃脂絕對不是一味的不吃油。

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4. 辣椒：辣椒內的辣椒素，已被證實可以燃燒腹部脂肪。張宜婷說明，吃辣能提高新陳代謝與體溫，透過這些較刺激的植化素，讓身體產生不同以往的代謝作用，幫助能量代謝、燒掉不喜歡的多餘脂肪。不過，辣椒素比較刺激，若本身腸胃道敏感者，要注意別過量攝取，避免燃脂不成反造成負擔。

5. 乳酪：乳酪能幫助腸道菌叢改變，減少壞菌、增加好菌，培養出不易胖的體質，記得要選無糖乳酪。張宜婷強調，腸道是第二個大腦，腸道若不好，別說要燃脂，吃任何食物都可能會出現代謝不佳、容易囤積的後遺症。

6. 蘋果醋：選擇無糖、無添加的醋酸，有助於改善身體代謝，增加胰島素敏感性，並有助於血糖穩定。當胰島素敏感性增加，身體自然轉變成容易燃脂的狀態，減肥也事半功倍。但要注意，醋屬於較刺激性食物，食用時要注意量與時機點。

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張宜婷補充，除了上述具有燃脂效果的食物外，平時也要搭配適當的運動和生活習慣，並持之以恆地執行，才能輕鬆建立燃脂體質。

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