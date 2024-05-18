肩頸痛｜長時間用電腦工作易致頸椎病！中醫教4方法治療舒筋活血

現代人因為長時間在電腦前工作、低頭滑手機、不當姿勢坐臥沙發等，常常會有脖子痠痛問題發生，且每次只要壓力大就加重病症。中醫師說，這是因為「頸椎病」已經找上門的警訊。



台灣中醫師周大翔表示，「頸椎病」指的是頸椎本身、周邊肌肉筋膜、血管及組織發生質變，造成肩頸周圍不適症狀。常見病因為頸椎間盤退化甚至突出，或繼發性椎間關節退化性病變等。

頸椎病分6類型（按圖了解👇👇👇）

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事實上，除了常見致病原因外，更多人是因為工作動作模式，間接造成頸椎周圍張力的受力過大，長期累積於頸部，最終造成局部損傷。周大翔說明，通常依據生理學、解剖學、病理學和症狀表現，將頸椎病歸納為6類型。

頸型頸椎病

- 原因：俗稱「落枕」。通常發生在頸椎病的最初階段，主要由頸椎椎間關節、關節囊、韌帶、肌肉、肌腱及肌筋膜等受到過度刺激導致發炎症狀。

- 症狀：通常伴隨上背部肌肉痠痛，向上延伸至頸後部位及後腦，嚴重時甚至蔓延至頭頂及眼眶周圍痠脹疼痛。

- 表現：頸部偏歪、活動角度受限，頸椎及肩胛骨周圍肌肉緊繃等。



神經根型頸椎病

- 原因：多由椎間盤退化、骨刺增生、頸椎關節和韌帶的鬆動及錯位等，造成頸神經根的刺激或壓迫而引起。

- 症狀：基本的局部痠脹症狀外，頭、頸、肩、臂、指產生疼痛及放射性麻脹及感覺異常為主的症候群。

- 表現：症狀通常於夜間睡眠或晨起加重、固定壓迫姿勢過久，反覆發作。



椎動脈型頸椎病

- 原因：發病均與頭頸活動有關。影響椎動脈血液循環，導致腦部供血不足。

- 症狀：引發頭痛、眩暈、猝倒、視力障礙、耳鳴等症狀。

- 檢查：讓患者坐正，讓病人頸部盡量後伸，再讓頸部左右旋轉，若出現頭昏、眩暈、噁心、嘔吐等症狀，建議至醫院進一步檢查追蹤確切病因。



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交感型頸椎病

- 原因：現代人常有的文明病。頸部交感神經節發出的節後纖維分布於頭面部、頸部、上胸部、皮膚汗腺、咽喉黏膜、瞳孔括約肌、眼瞼平滑肌、上肢血管、頸內外椎動脈及心臟等，故症狀表現會繁雜多樣。

- 症狀：因為直接刺激或壓迫交感神經末梢，或通過頸脊神經的病理反射，引起交感神經的異常興奮或抑制造成交感神經症狀。

- 表現：引發肩頸痠痛、頭痛頭暈、目眩耳鳴、全身不適等



脊髓型頸椎病

- 原因：由於椎管狹窄損害脊隨，病程緩慢進展。

- 表現：發病症狀嚴重，下肢遠端麻木、肌力下降、肌張力增加，常伴有大小便障礙等。

- 提醒：表現多為遠端而常誤診，一旦延誤診治可發展為不可逆神經傷害。



混和型頸椎病

- 原因：指的是上述任2種或2種以上類型症狀合併的頸椎病，也是臨床上最常見的類型。一般來說，多數人都是因為合併2種以上頸椎病、疼痛指數上升後才積極就醫。



頸椎病中醫治療4方法

周大翔說到，中醫治療是透過頸椎病定義及分類，歸納出治療脈絡，分成：一、局部結構及組織狀態的治療處理；二、結構周邊及患處延伸部位的代謝循環改變。

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中藥治療：舒筋活血促進局部微循環

透過舒筋活血的中藥材促進局部微循環，改善因氣血瘀阻造成的組織及神經根卡壓造成的症狀，加上對應適應症的清熱藥物，加速代謝發炎物質，甚至利用補法來強化四肢、腰背氣血，以及肌肉狀態。

針灸治療：改變局部肌肉的筋膜張力

周大翔表示，透過針刺改變局部肌肉的筋膜張力，放鬆頸椎及神經根周圍的肌肉緊繃狀態，適度釋放讓壓力減緩，透過穴位能量喚醒經絡暢導及疏通，來改變局部微循環的瘀阻卡壓。

拔罐治療：放鬆筋膜消除氣血瘀阻

透過適當的拔罐吸力，從頸椎周圍淺層肌肉筋膜做調整，以達到筋膜放鬆來改變深層氣血瘀阻狀態。

針刀及筋膜針手法：快速緩解嚴重頸椎病

對於頸椎病較嚴重，以及卡壓狀態較複雜的疾病狀態，包含椎間盤突出、骨刺擠壓周邊組織、肌筋膜沾黏及部分纖維化等，麻脹症狀已嚴重影響生活作息與品質，需要爭取時間緩解不適，建議透過針刀與筋膜針法搭配治療，強化治療效率。

周大翔提醒，頸椎病常被忽視，因為太多人因為症狀輕微而忍耐，或利用止痛藥物及貼布緩解當下的不舒服，而沒有積極治療病因。然而暫時性的緩解，卻無法消除疾患，持續讓頸椎維持錯誤姿勢，日積月累之下，症狀持續加重。

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他建議，想要改善頸椎病，除了透過平日保持正確姿勢工作、生活，才能遠離痠痛；在初期症狀仍輕微時，就尋求專業醫師治療，避免疾病進一步惡化。

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