飲酒｜喝酒臉紅是肝好心臟強？酒後乙醛快速累積易頭痛、噁心

您喝酒會臉紅嗎？還是您有看過周遭朋友酒後臉部漲紅？根據研究，酒精進入體內由先代謝成乙醛，再由分解成乙酸，最終變成水和二氧化碳排出體外。



喝酒臉紅表示酒後體內短時間累積乙醛，而乙醛未能順利分解的表現。這個乙醛的快速累積也會帶來頭痛、心悸、噁心、嘔吐等症狀。

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酒後容易乙醛堆積，一個常見的原因是天生的基因變異，令代謝乙醛的酵素（乙醛脫氫酶2）功能缺陷，導致飲酒後乙醛無法正常被分解，讓臉部漲紅。這些天生的基因變異中，有一個常被研究的基因位點，稱為rs671；rs671在國內外許多學者的研究中，證實和酒後臉紅有密切相關。這個rs671的基因變異，或稱酒精不耐症體質，常見於東南亞國家，台灣比率居全球之冠，高於鄰近的日本和韓國。

台北市立聯合醫院松德院區和國家衛生研究院以及美國史丹福大學的合作研究中，檢測147名酒癮個案和114名健康受試者體內的rs671基因變異，並且分析血液中一個反應腦神經損傷的分子（NFL，中文譯為神經絲輕鏈）的濃度。

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研究發現，酒癮患者體內的NFL濃度高於健康受試者，而具有rs671基因變異者，也就具有酒精不耐症體質者，具有更高的NFL，肝功能異常也比較嚴重。所幸經過兩週的酒精解毒治療（或說戒斷治療），NFL在體內有逐漸下降，至於停酒多久才能回復正常，目前研究上無法得知。

台灣松德院區成癮防治科主治醫師黃名琪說，這個研究結果揭示了酒精對大腦的傷害可能比我們想像的更為嚴重；而喝酒會臉紅的人，可能意味著他們的更容易受到酒精帶來的腦神經損害更為嚴重。所以，不要再陷入錯誤迷思，誤以為酒後臉紅是肝好心臟強了。

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另外，值得注意的是，聯合國已經將乙醛列為一級致癌物（其他的一級致癌物如空氣中的PM2.5），也證實飲酒會增加癌症的風險。因此，人們若具有酒精不耐症體質，表示在酒後乙醛不容易代謝而累積在體內造成臉紅者，在飲下杯中物之前，應當慎思再三。

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