解酒飲食｜飲酒過量宿醉致頭痛噁心？吃6食物緩解不適促酒精代謝

周末假日好友相聚，免不了小酌一番，有時氣氛正熱，「續攤」再喝，一不小心喝多了，隔天宿醉全身真難受！



宿醉怎麼辦？頭痛、噁心、反胃、口乾舌燥…，全身都難受！台灣營養師蔡濰安介紹6種緩解酒食物，促進酒精代謝，緩解宿醉的不適感。

6種緩解宿醉食物（按圖看清👇👇👇）

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蜂蜜促代謝 香蕉補電解質 薑暖胃

1. 蜂蜜

看電視上的韓劇裡，每當有人宿醉，就會來碗蜂蜜水，管用嗎？台灣蔡濰安營養師指出，蜂蜜中的果糖會促進酒精的代謝，緩解宿醉的不適感，但只是加速，喝進人體的酒精還是要靠肝臟代謝，最直接的受害者還是肝臟。

2. 香蕉

酒國英雄都知道，喝了酒之後就常跑廁所，因為酒精會利尿，而體內的電解質也會隨著尿液而排出，喝酒可能導致電解質不平衡，吃點香蕉可以補充鉀離子。

3. 薑

薑可以暖胃，酒後胃感到不適可以來點薑湯、薑茶；若有嘔吐、噁心感，也可以含一小片薑片來緩解。

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燕麥補充B雜 果糖幫助代謝 喝水防脫水

4. 燕麥

宿醉沒胃口的時候來碗清淡的燕麥粥，不只可以吃到豐富的膳食纖維，也可以補充酒後流失的維他命B雜。

5. 果汁

酒後不妨來點蘋果汁、番茄汁、西瓜汁等。果汁跟蜂蜜水緩解宿醉的原理差不多，都是利用果糖來加速酒精代謝。

6. 水

酒精會利尿，只要喝一小杯酒，所排出的水分可能是那一小杯酒量的好幾倍，所以喝了酒容易感覺口乾舌燥，產生頭痛等症狀。由於酒精會讓人脫水，千萬不能把酒當水喝！蔡濰安營養師建議，聚會喝酒前、喝酒中、喝酒後，都要注意補充水分，以避免脫水帶來的不舒服。

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最重要的一點，蔡濰安營養師說明，根據台灣衛生福利部國民健康署建議，女性每日以1個、男性每日2個酒精當量為限，1個當量大概是酒精濃度4%的啤酒1罐360 ml，或葡萄酒 120～150 ml、白蘭地等烈酒 30～40 ml，依酒精濃度而決定可攝取的量，自我節制別喝過頭，以免造成宿醉，難受的還是自己！

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