血糖超標與幽門螺旋桿菌有關？醫提7種人應檢查1招改善胰島素阻抗

台灣30多歲林先生檢查發現感染幽門螺旋桿菌（又稱幽門桿菌），並有腰圍超標、血糖及三酸甘油酯偏高等問題。



醫師表示，幽門螺旋桿菌與代謝症候群、胰島素阻抗等有關，建議有困擾的民眾接受幽門螺旋桿菌檢測，及早接受治療。

感染幽門螺旋桿菌症狀（按圖看清👇👇👇）

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台灣書田診所胃腸肝膽科主任醫師康本初表示，近來代謝症候群受到關注，一般以腰圍、血壓、血糖、血脂作為標準。代謝症候群的人常有胰島素阻抗的問題，當脂肪細胞、肌肉細胞與肝細胞對正常胰島素濃度不能產生反應的情況，需要更高濃度的胰島素才能維持正常的血糖。

研究發現幽門螺旋桿菌與代謝症候群、胰島素阻抗、慢性蕁麻疹有關

康本初解釋，幽門桿菌是多種胃病的致病因子，從胃炎、胃潰瘍、胃癌（腺癌）到胃淋巴癌都已證實與幽門螺旋桿菌相關。至於胃以外的疾病，如缺鐵性貧血、維他命B12缺乏、免疫性血小板低下紫斑症也可能是幽門螺旋桿菌造成的變化。

胃潰瘍有什麼症狀？（按圖 👇👇👇）：

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目前研究也發現，幽門螺旋桿菌與代謝症候群、胰島素阻抗、慢性蕁麻疹有關，康本初說明，儘管目前尚不知道幽門螺旋桿菌與代謝症候群等疾病之間的因果關係，但仍建議有上述困擾的民眾接受幽門螺旋桿菌檢測，呈陽性時接受滅菌治療。

7種人快檢查幽門螺旋桿菌

康本初說，當胃部長期不適，如胃痛、腹痛、消化不良等，或罹胃炎、胃潰瘍，以及有胃癌家族史、家中有人感染幽門螺旋桿菌，或是有代謝症候群、胰島素阻抗、慢性蕁麻疹等都建議進行幽門螺旋桿菌檢測。

1招改善胰島素阻抗

目前檢測幽門螺旋桿菌的方法有抽血、呼氣試驗、糞便檢查、胃鏡切片，依個人情況建議檢查方式。門診觀察也發現，幽門螺旋桿菌感染者經常也是代謝症候群患者，治療時除飲食管理及增加運動量外，也建議進行幽門螺旋桿菌滅菌治療，據過去的研究，胰島素阻抗指數在滅菌後也會下降，對改善代謝症候群也可能有幫助。

胃癌的初期和晚期症狀（點擊下圖看清！👇👇👇）

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康本初提醒，幽門螺旋桿菌與多種疾病相關，平時注意環境及食物清潔，降低感染機會。有幽門螺旋桿菌者若有任何消化方面的症狀，胃鏡檢查也是非常重要的，才能確認是否有其他相關病症。

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