心臟健康｜8大危險因子引起心臟病！10項飲食要點改善心血管健康

「心臟病發作」通常是指心肌梗塞，指因供應心臟血液的冠狀動脈發生堵塞，血流無法順利供應，造成心肌缺氧而死亡。台灣減重專科醫師蔡明劼指出，心臟病有8大危險因子要注意，平時可以遵守「改善心血管健康飲食指南」中的10要點，只要有健康的飲食型態，就能擁有健康的心血管和體態。



蔡明劼表示，想要預防心臟病，就要從心臟病的危險因子開始談起，有8個危險因子可以關注，前面2項是無法控制的，但是後面6項都可以積極改善：

心臟病有8大危險因子（按圖看清👇👇👇）

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1. 年齡

年齡是增加心血管疾病的風險，也是最不可控的因素，但還是可以透過其他方面，來努力預防疾病產生。

2. 性別

性別為「男性」就是心臟病的危險因子，但要注意，女性在過了更年期後，心血管疾病的風險也會上升。

3. 高血壓

患者在血壓偏高時，常會沒有症狀可察覺，但是高血壓患者發生心臟病的機率是正常人的2.5倍。​

4. 高血脂

高血脂會引發動脈硬化阻塞，與低密度脂蛋白膽固醇的濃度有關，高風險族群須考慮藥物及非藥物治療，以下降低密度脂蛋白膽固醇為目標。

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5. 糖尿病

糖尿病患者發生心臟病的機率，至少是一般人的2倍以上。​

6. 抽煙

很多人只知道抽煙會導致肺癌，但抽煙其實也是心臟病的元凶之一。

7. 過重或肥胖

無論是肥胖引起的慢性發炎反應，或者是跟肥胖相關的高血壓、高血脂、糖尿病等，都有可能誘發心臟病。​

8. 缺乏運動

有些人以為運動的目的，就是為了減肥，但事實上規律運動本身，就對心血管有好處，同時也可以改善三高問題，好處非常多。

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​護心飲食10要點

蔡明劼提到，除了配合醫師的治療，也應該進行均衡飲食、規律運動來保護心臟，如2021年美國心臟協會提出一份「改善心血管健康飲食指南」，文獻內容中有重要的10點可以遵守：

1. 調整熱量的攝取和消耗，以達到並維持健康體重。

2. 攝取大量的蔬菜和水果，種類要多。

3. 選擇主要由全穀製成的食品，而非精製穀物。

4. 選擇健康的蛋白質來源，如魚類、海鮮，而植物類蛋白質來源有豆類和堅果，也可用低脂或脫脂乳製品，取代全脂乳製品，如果要吃肉類或家禽，選擇瘦肉並且避免過度加工。

5. 使用液體植物油，如橄欖油、紅花籽油、粟米油，而非動物脂肪及熱帶油。

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6. 選擇加工程度最少的食物，取代超加工食品。

7. 盡量減少食物或飲料中的添加糖。

8. 選擇及準備食物須少鹽或無鹽。

9. 不喝酒的人不要開始喝酒，有喝酒的人盡量少喝酒。

10. 無論自己備餐或者外食，都應該謹遵指引。

​​飲食指南雖然講的是護心，不是減重，但兩者的觀念幾乎都是共通的，所以只要有健康的飲食型態，就能擁有健康的心血管和體態。

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