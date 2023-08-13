心臟病｜手術後心臟脆弱不能做運動？醫生教把握運動守則強心健身

爬樓梯真的很喘！我裝過心臟支架不可以運動！」今年50多歲的阿強患有三高，是心肌梗塞的高危險族群，因而裝上支架使血管保持暢通。但他認為如果身體一直處在運動狀態，可能會影響手術效果，於是在術後選擇長坐、長臥，讓家人十分困擾。然而，心臟在術後真的脆弱到不能運動嗎？



心臟病術後不能運動？

部分心臟病民眾都曾進過開刀房，像是將硬化的冠狀動脈，藉由手術方式增加心臟肌肉血液循環；天冷時主動脈剝離，裝支架和人工血管等等，在術後恢復期本就應該盡量避免激烈運動。

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但台灣國泰綜合醫院心血管中心臟加護病房主任張釗監醫師表示，其中多數人有迷思，認為心臟在術後持續處於虛弱狀態，會不會一運動，支架就鬆脫？會不會一提重物，血管又會再有堵塞風險？

張釗監澄清，心臟開過手術不代表就不能再運動了，如果什麼都不做，心肺功能會愈來愈下降，心臟和血管運作的更吃力，就有可能再度面臨二次手術。因此，民眾有術後循序漸進的「心肺復健」觀念才正確。

心臟病（術後）患者怎麼運動？（按圖看清👇👇👇）

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常見心臟病主因就是「高血壓」或是「動脈粥狀硬化」。運動的好處在於鍛鍊心臟肌肉，提升心肺功能、控制體重和脂肪。

以大方向來看，適合心臟病（術後）患者的運動，會以大肌肉群為主，首要還是保持呼吸順暢，才能讓身體順利供氧。在身體可以承受的範圍內，漸進式的增加運動，如果一下子就將運動強度拉的太高，身體短時間內需要的氧氣太多，反而會造成心肺的負擔。

心臟病（術後）患者運動SOP

醫師表示，有氧運動能增強心肺耐力。但不是運動的強度愈高愈好，也不是每次運動都讓自己氣喘如牛才算有訓練到。

醫師強調，如果沒有運動習慣，建議以低強度運動開始，例如在公園或操場上慢走，每次大約維持30到50分鐘，階段性的增加心肺功能，改善身體氧氣流動。習慣慢走的強度後，可以進階到騎腳踏車，或是在跑步機上快走、甚至跑步。

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如果是心臟病術後的患者，在加護病房期間，可以做一些手腳關節活動，避免關節僵硬。轉到一般病房後，每次運動以休息心跳每分鐘增加20下以內為原則，循序漸進，逐漸增加運動時間和長度。

出院後3到6個月，也能透過專業人員評估體能狀況，開立適合的運動處方。持續保持運動習慣，經過3到 6個月訓練，臨床上病人的心肺體能大多可以提升20到30%。

最後一個階段就是維持期，醫師建議利用運動社團來讓自己持之以恆。但在這之前，由於這些運動「心肺復健」都是針對心肺功能較差對象，危險性偏高，運動期間也要有人陪同，以免在過程中發生缺氧、暈眩甚至休克等現象。

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心臟病（術後）患者運動注意事項

醫師補充，心臟病患者運動要掌握大原則，就是不要動得太累，讓自己每次都太喘。因為這樣除了心理狀態會愈來愈排斥運動，對身體也會大有影響，氧氣、血液可能都來不及供給，反而造成反效果，總而言之，養成運動習慣，慢慢來比較快。

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