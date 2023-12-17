腳中風｜天冷走幾步就腳痛、容易跌倒？恐周邊動脈阻塞嚴重需截肢

氣溫驟降，許多人外出會覺得「走沒幾步腳就痛」，一不小心就摔跤跌倒。而75歲的順伯就這樣因為腳痛而跌跤、擦傷，傷口潰爛難癒合，就醫才發現是周邊動脈阻塞惹禍，緊急安排治療，狀況才好轉。



收治個案的台灣亞洲大學附屬醫院心臟外科主任劉殷佐表示，周邊動脈阻塞泛指股動脈以下的血管病變，致病原因多為年紀增長，體內血管內壁逐漸堆積脂肪斑塊，導致血管變得狹窄、硬化，使肢體末端血流供應量不足，因而出現腳麻、疼痛、跛行等症狀。

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許多長輩往往誤以為腳麻、疼痛、跛行是身體退化而忽略，延誤治療之下，導致血管阻塞更加嚴重，甚至因小傷口不斷潰爛而被迫截肢。劉殷佐說，患有周邊動脈血管疾病的患者多半沒有明顯症狀，初期下肢疼痛也經常被認為是退化性關節炎，往往會選擇吃止痛消炎藥應急。

他進一步說明，只不過隨著病程進展，患者走一段路後，腿部肌肉會開始出現缺血、疼痛的現象，休息一段時間又會恢復正常，即是「間歇性跛行」的徵兆，一旦錯過黃金治療時間，有可能造成腿部缺血發黑，嚴重者更可能會面臨截肢。

周邊動脈阻塞如何治療？日常生活須注意哪些？（按圖看清👇👇👇）

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以順伯為例，他本身有三高病史，平時都有穩定追蹤服藥，但他自述，走路時常會沒力且感覺疼痛，所以多半待在家裡很少外出。適逢最近氣溫陡降，他更覺得小腿總是冷冰冰、皮膚乾巴巴，結果不慎跌倒受傷，腳指傷口潰爛難以癒合，才意識到「代誌大條了」。

門診時，先透過非侵入性的「踝肱血壓比」（ABI 檢測）診斷，比較腳踝與手部血壓的差異，結果 ABI 指數為 0.83（正常值為 0.9〜1.3）；搭配血管超聲波影像檢查後，證實是左腿周邊動脈阻塞，於是建議採用「血管腔內氣球擴張術」治療，順利打通左腳阻塞血管，下肢冰冷狀況大幅改善，讓患者放下心中大石。

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劉殷佐提醒，只要發現有周邊動脈阻塞情形，透過藥物或手術治療都能改善症狀，找回良好生活品質。尤其是高風險族群，如年長者、三高或有抽菸習慣者，一旦出現下肢疼痛跛行、冰冷，以及膚色蒼白發紫等情形，務必儘速就醫、盡快安排檢查，避免延誤病情，小病成大病，可就得不償失。

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