腰痛｜天氣凍會造成腰痛？ 醫生教做日常4伸展動作輕鬆避免腰痛

最近氣溫驟降，不少人常覺得腰痠背痛，所以天氣冷真的會增加腰痛風險嗎？



醫師表示，研究指出，溫度跟腰痛其實並無關係，但長期在低溫環境工作，還是會有下背痛產生，日常可用4動作多伸展腰部，減少腰背痛機會。

4動作幫你伸展腰部（按圖看清👇👇👇）

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「天氣冷」跟「腰痛」其實無關

台灣復健科醫師李炎諭指出，從過往研究看來，「天氣冷跟腰痛有關」這說法並沒有定論。澳洲在2014與2017的病例交叉研究顯示，氣溫跟腰痛並沒有顯著關聯性，同一團隊在2016年的研究也呈現出，氣溫跟腰痛無顯著關聯的結果，但在長期在低溫環境下工作，如冷凍櫃等，卻會跟下背痛產生關連性。

若反覆腰痛 更建議尋求專業協助

李炎諭認為，溫度與腰痛的關聯，還是看腰部的暴露時間長短、溫差多寡以及自身有無宿疾等三者有關。想避免腰痛，平時也要多伸展腰部，尤其是腰方肌、豎脊肌來減少機會，若是腰痛反覆發作，更建議要尋求專業協助，以免發生更嚴重的併發症，如坐骨神經痛、影響睡眠等。

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4動作幫你伸展腰部

李炎諭提醒，民眾平時可以用4動作伸展腰部，避免腰痛：

1. 站立側彎伸展（伸展左側）

先將雙腳併攏，離牆壁約30公分，右手輕扶牆壁，左手高舉，帶動身體側彎，若想要加強動作，可將右腳前踏，臀部更向外伸展一下，停留15秒鐘共做3組。

2. 躺姿壓膝伸展（伸展左側）

躺在床或瑜伽墊上，將左腳彎曲，跨到右邊並同時扭轉腰部，用右手輕壓膝蓋，慢慢加重，直到臀部與腰部有緊繃感，停留15秒鐘共做3組。

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3. 盤腿坐姿伸展（伸展左側）

盤腿後稍微拱背，左手高舉帶動身體側彎，右手輕壓左膝蓋，慢慢加重到有緊繃感，停留15秒鐘共做3組。

4. 抱膝伸展背肌

將身體呈躺姿，把膝蓋與髖關節屈曲到底，雙手將膝蓋處抱向身體，直到腰背部有緊繃感，停留15秒鐘共做3組。

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