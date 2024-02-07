泌尿健康｜患子宮肌瘤都會出現頻尿？儘早求醫檢查改善生活品質

女生白天、晚上常常跑廁所，到底是泌尿道問題，或是婦科疾病，常常分不清楚！專家指出，女生頻尿症狀都很相似，好比罕見的膀胱肌瘤和女生常見的子宮肌瘤，肌瘤生長位置不一樣，也應提高警覺。



台灣長安醫院泌尿科醫師黃煒軒說，膀胱肌瘤在所有膀胱腫瘤中所佔比例不到0.5%。根據有記載的文獻統計，全世界僅有約250例報導，其中女性患者居多。

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目前，對於這類罕見疾病的發生機制仍不清楚，推測可能與荷爾蒙失調、膀胱感染等多種因素有關。膀胱肌瘤可能呈現無症狀，或因腫瘤的大小和位置而表現為頻尿、排尿困難、尿液不適等症狀。有時甚至伴隨血尿或腹痛。

膀胱肌瘤是良性還是惡性？

黃煒軒表示，診間曾遇過一名台灣病患，因持續感到腰痛並出現頻尿情況，最初以為是脊椎受到壓迫，前往神經內科求診，沒想到就醫接受核磁共振檢查，竟驚見膀胱黏膜下有一顆3公分的腫瘤。

於是轉診到泌尿科，由於初步懷疑可能是惡性腫瘤（膀胱癌），與病患討論後決定進行膀胱鏡腫瘤刮除手術。手術當天發現跟一般的膀胱腫瘤不一樣，表面呈現平滑特徵，是一例罕見的膀胱肌瘤。

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但醫師也提醒，無論是良性或惡性的膀胱癌也可能會有頻尿的情況發生，另外膀胱癌多有血尿發生，可以透過驗尿的方式檢查，再加上電腦斷層掃描和靜脈腎盂攝影釐清，最後再用膀胱鏡與刮除術確認良惡。

子宮肌瘤也要小心頻尿出現

另外女性也擔心到底頻尿問題是否也會跟婦科有所相關，以子宮肌瘤常見症狀來說，也會有月經量、經期改變或子宮肌瘤壓迫到前方膀胱，就會造成頻尿或是排尿困難，壓迫腸子造成便秘或是排便次數改變。

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黃煒軒表示，排尿問題優先確認是否為泌尿問題，若無法排除，甚至出現婦科困擾，例如腫瘤、結石、感染等，除了要注意子宮肌瘤問題，也可能有老年膀胱退化問題，例如膀胱過動症等等。

醫師提醒，如果出現頻尿、尿急、反覆泌尿道感染等症狀，建議儘早尋求專業的泌尿科醫師進一步檢查，以便及早發現和處理相關問題，才不會影響生活品質。

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