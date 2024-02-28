便秘｜大吃大喝年後便秘更嚴重？醫教6招排便順暢從日常生活做起

便秘是許多人的煩惱，根據台灣營養基金會2020年調查發現，全台超過525萬人有便秘困擾，其中又以女性、老人及小孩居多。尤其在年節過後，因年節期間大吃大喝不僅造成腸胃負擔，同時也深受便秘所苦。



腸胃科醫師表示，很多人以為每天上廁所就沒有便秘，事實上，便秘並不是以多久沒上廁所作為評估標準，只要排便時沒有困難，毫無阻礙、非常順暢，即使3天上1次廁所也無妨。

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解便習慣因人而異 小心慢性便秘

台大醫院內科部胃腸肝膽主治醫師曾屏輝表示，造成現代人「滿肚子大便」的原因相當多，在探討便秘的原因之前，必須先了解什麼是便秘。醫學上對便秘的定義是，每周解便次數少於三次或排便用力且排出乾硬的糞便。當此症狀超過三個月以上，便可稱之為慢性便秘。至於多久解便一次才叫正常，必須視年齡、飲食慣和日常生活及個人體質而定。

也就是說，每天都有排便並不代表就沒有便秘、而兩三天才解便一次也不代表宿便嚴重。台灣聯安預防醫學機構總院長鄭乃源解釋，每個人的排便頻率會隨著腸胃蠕動的速度、飲食習慣的差異而有所不同。一個每天以原型食物為主、吃大量高纖維食物的人，排便的頻率會高於一般人；但飲食不均衡的人，其排便頻率會相對低。根據研究，一般來說只要你排便頻率一天不多於三次、一周不少於三次，便是可接受的排便頻率。

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有便意不要忍 迅速解決以免造成便秘

引起便秘的原因相當多，主要與腸道蠕動變慢、肛門括約肌協調出現問題及神經敏感度變差有關。曾屏輝強調，食物經過食道、胃、小腸到達大腸時，呈粥狀殘渣，大腸會將其水分吸收，逐漸形成固體型態的糞便，再經由腸道蠕動將大便往直腸、肛門方向推動，達直腸時會經由排便反射產生便意，藉由腹部肌肉收縮、外括約肌與恥骨直腸肌放鬆，最終排出糞便。

糞便在往前推進到直腸的過程中，必須經過層層關卡，只要有任何一個環結失常，都可能引發便秘。曾屏輝以腸道蠕動的快慢為例，大腸主要負責吸收水分的功能，當腸道蠕動過慢時，導致糞便在腸道停留時間太久，水分被大腸吸乾，使糞便乾硬、排出困難。

肛門括約肌協調出問題也是引起便秘的重要關鍵。大家都有這樣的經驗，便意來的時候，臨時找不到廁所，此時肛門外層括約肌即會發揮控制意志，阻止即將排出的糞便，讓糞便繼續儲存在直腸，久而久之就會造成肛門內外括約肌收縮出現問題，進而出現解便困難。

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便秘治療非藥物為先 最終解方應從日常生活做起

便秘以女性及小孩居多，很多都是因為外面的廁所環境不佳，長期忍便導致神經敏感性變差，糞便一直儲存在直腸，隨著時間的累積，糞便愈變愈硬且愈來愈難解。便秘的治療首重非藥物療法，曾屏輝指出，因為長期使用便秘藥物容易造成不服藥就無法排便，對藥物產生依賴性。

曾屏輝建議有便秘困擾的民眾，應先從日常生活做起，養成生活上一旦有便意就馬上去上廁所的習慣，配合規律的生活、適度運動、纖維及水分的攝取，特別是早上喝水更是重中之重。因為早上起床腸子會有一個大蠕動，此時喝500C.C.的溫開水可以讓胃腸反射、促進腸胃蠕動，對解便有非常大的助益。

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怕便秘上身？三種檢查方式報你知

鄭乃源強調，如果是飲食、生活習慣造成的便秘，並不會對身體有太大的危害，比較令人擔心的是其他疾病腸躁症、腸癌等疾病造成的便秘，抑或是因年紀大、腸胃蠕動變慢造成糞便阻塞，進一步導致缺血性腸炎的可能。到底要怎麼判斷便秘對自己有害與否，主要還是仰賴醫師問診輔以理學或腸鏡檢查才能進一步診斷。

- 醫師問診：藉由病史以及醫師問診判斷便秘可能是哪種狀況，並判斷客戶是否真的是便秘。

- 理學檢查：以肛門與直腸的指診為主。

- 腸鏡檢查：無法直接判斷是否有便秘，但針對有便秘主訴者，可了解是否有其他造成便秘的原因，例如瘜肉或腫瘤。



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排便要順暢 先懂6大心法

想要讓自己的排便順暢，最重要的還是從日常生活的型態開始改變。鄭乃源表示，以下6大心法可讓民眾遠離便秘：

1. 攝取足夠熱量：攝取的熱量會影響大腸的蠕動，因此每日攝取的熱量一定要能滿足身體的生理需求。

2. 攝取足量纖維質：纖維可分為水溶性（如木耳、秋葵）與非水溶性（葉菜類、菇類）兩種，建議民眾每日除了攝取足量纖維質，可增加水溶性纖維的攝取量。

3. 喝足足量的水：尤其剛起床時，可以喝一杯溫水，促進大腸蠕動，以利排便。

4. 早睡早起：上午腸道較為活躍，因此建議早睡早起，在腸道活躍的白天固定排便。

5. 固定排便時間：藉由吃早飯、多喝水、起床後走走路或是體外按摩等方式，增加便意，並固定排便時間。

6. 盡量不要憋住便意：排便時間不固定者，有時會因為通勤、開會等日常活動導致不能直接去洗手間解便，長期下來可能影響腸道活動，糞便即可能在腸道停留太久，並造成糞便過乾。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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