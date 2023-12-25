便秘｜總是便秘該怎麼辦？醫生教1招腹部按摩術促進腸胃蠕動

老是便秘，大便大不出來，到底該怎麼辦？



台灣名醫江坤俊教你1招最強的腹部按摩術，有效促進腸胃蠕動，幫助排便順暢，預防便秘找上門。

6妙招告別宿便（按圖看清👇👇👇）

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腹部按摩術促進排便

江坤俊示範，首先雙手放在肚子上面，從右下到右上，再到左上至左下，順著結腸方向，也就是沿著升結腸、橫結腸、降結腸、乙狀結腸按摩，一定要謹記方向按壓，才能幫助糞便排出；如果方向錯誤，可能會不小心把大便往內擠，反而更糟糕。

除了方向外，按摩力量也很重要！江坤俊說明，因為是隔著肚皮按壓，如果按摩力道不足，根本就像是在摸肚子而已，建議民眾在按摩腹部的時候，要有一定的力量，最好按壓下去4至5公分。

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有很多人學會腹部按摩術之後，會不禁疑惑，那要按摩多久，頻率要多少次才能促進排便？江坤俊指出，沒有一定要按摩的時間跟頻率，只要經常按摩即可，就能夠刺激大腸蠕動，增加便意。

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