尿道炎｜尿道感染反覆發作6大原因　治療少注意一事後果更嚴重

一名50多歲的男子，連續兩天有尿不出來的狀況，尿尿時還伴隨著灼熱感，非常害怕上廁所，因此焦急就診詢問醫師。經檢查，男子的尿液中確實有細菌，讓他驚呼：「怎麼又是尿道感染？」尿道感染為什麼會反覆發作？又該如何預防？



尿道感染是什麼？

台灣泌尿科醫師高銘鴻說明，「尿道感染」廣義上是指細菌進入尿道系統，包含尿道、膀胱、腎臟和輸尿管在內的任何泌尿道部位。

6大方式預防泌尿道感染、降低復發率（按圖👇👇👇）

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尿道感染有什麼症狀？

尿道感染最明顯的症狀就是排尿疼痛、排尿時的灼熱感，也會有想尿卻尿不出來的強烈排尿感，有些患者甚至會發現尿液中帶血。

尿道感染為何常反覆發作？

高銘鴻指出，尿道感染經常反覆發作的原因有很多，常見原因包括以下6種：

1. 性行為：性行為可能會導致細菌進入尿道，增加感染的風險。在進行性行為前後做好清潔，以及在性行為後排尿，能將潛在的細菌排出。

2. 使用避孕方式有些帶有殺精成分的潤滑劑或保險套，可能會影響尿道區域的細菌平衡，進而增加感染風險。

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3. 尿道異常：尿道結構的異常可能會使細菌更容易滯留並引起感染。

4. 免疫系統問題：免疫系統功能偏弱，可能使身體難以對抗細菌，增加感染的風險。

5. 未完全治癒：如果前一次的尿道感染沒有完全治癒，細菌可能會殘留在尿道或其他泌尿系統部位，導致感染再次發生。

6. 潛在的疾病：某些慢性疾病，如糖尿病、腎臟問題或泌尿系統結構異常，也可能增加尿道感染的風險。

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如何預防尿道感染？

高銘鴻強調，尿道感染絕對是一種不舒服的經驗。為了避免感染，平時應保持良好的衛生，多喝水，不要憋尿，才能避免細菌進入到尿道系統。更重要的是，要尋求專業的治療，尤其是在初期治療時，要確保感染不會擴散。如果細菌進入腎臟，可能會導致更嚴重的問題。

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