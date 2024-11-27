骨質疏鬆｜女性更年期患病機率高3倍？每天攝取1營養素助鈣質吸收

如果將骨質比喻為鋼筋，骨密度就是水泥。一棟大樓要穩固，鋼筋、水泥都是不可或缺的一環；身體要強健，良好的骨質、骨密度更是必須。



不過，更年期身體機能老化、荷爾蒙也受影響，骨質疏鬆（以下簡稱骨鬆）難以避免，趁年輕儲存骨本、建立護骨意識、骨鬆後及早投藥，可防止更進一步的傷害。

如何預防或治療骨質疏鬆？（按圖看清👇👇👇）

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荷爾蒙影響造骨細胞，女性更年期骨鬆機率高3倍

台灣長庚醫院婦產科醫師陳芳萍，形容骨鬆為「沉默的疾病」，過去鮮少民眾重視。骨鬆沒有症狀，先前許多醫師不知如何診斷，直到病患骨折才發現。骨鬆的症狀是一跌就骨折，而台灣骨鬆患者成長幅度相當顯著，國際骨質疏鬆症學會曾把台灣評為骨鬆最嚴重的國家地區，髖骨骨折也是長者失能的原因之一。

人體骨骼運作為「有進有出」，造骨細胞顧名思義，會製造新的骨細胞；而蝕骨細胞則會吞食老舊的骨細胞，讓骨骼汰舊換新，幫助骨骼越來越強韌。而女性荷爾蒙會刺激造骨細胞、抑制蝕骨細胞，幫助骨骼生長、再造。不過，女性更年期過後，荷爾蒙發生改變，這樣的骨質循環不再，容易產生骨質疏鬆。據臺灣骨質疏鬆學會統計，女性長輩骨鬆發生率為男性3倍。

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陳芳萍進一步補充，骨鬆分為原發型與續發型。原發型為更年期所致，續發型則與生活型態、藥物使用有關。陳芳萍提到，久坐的上班族罹患骨鬆可能性更高，而攝取動物性蛋白質如牛扒、飲用碳酸性飲料，或服用抗焦慮藥物，都會阻礙鈣質吸收，提升骨鬆的可能性。

補鈣也要多曬太陽，醫籲樂觀面對骨鬆

骨鬆是不可逆的，陳芳萍呼籲民眾趁年輕時多保養，「存好骨本」。每天固定攝取1200 毫克鈣質、800至1000 IU的維他命D，幫助鈣質吸收；此外，也建議多運動，提升平衡感、協調性，降低跌倒風險。

除了以食物攝取維他命D外，曬太陽也能幫助身體合成維他命D。值得一提的是，陳芳萍表示，新英格蘭醫學期刊（ New England Journal ）調查研究發現，有個英國小鎮人民每天補充鈣質與曬太陽，但骨折率並未降低。後來發現原來他們防曬做得徹底，未能有效接觸太陽光。她建議民眾可以做好臉部防曬，但可露出手臂接觸太陽光，自體形成維他命 D。

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更年期荷爾蒙發生變化，女性骨鬆好發率較男性高，陳芳萍提醒，臉上出現皺紋、膠原蛋白降低、皮膚變薄等，都是骨鬆的前兆；身高變矮、體重變輕或糖尿病患者，也是高風險族群，需謹慎留意。不過，她認為骨鬆患者不需過於悲觀，只要按時服藥、規律運動、補充足夠的鈣質與維他命D，還是有機會逐步減藥。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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