濕疹｜入秋日夜溫差大皮膚易發炎痕癢？6方法紓緩異位性皮膚炎

9月7日起，正式進入秋天的第3個節氣「白露」，也是日照漸漸縮短，日夜溫差也開始變化劇烈的節氣。



台灣亞東皮膚科主任蔡雅竹提醒，育有異位性皮膚炎幼兒的家長，應每天幫孩子塗抹保濕劑，保持皮膚濕潤，避免因乾燥引起的癢感和發炎。另建議選擇溫和的清潔產品，以及保持環境清潔、通風。

濕疹不同年齡症狀特徵大不同（按圖👇👇👇）

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異位性皮膚炎好發於5歲孩童 關鍵來自於家族遺傳

每年的9月14日為「世界異位性皮膚炎日」，台灣亞東醫院於9月6日舉辦「抗異護膚，重返繽紛生活」專題衛教講座，台灣亞東醫院小兒部一般兒科主任陳家駿指出，異位性皮膚炎是一種常見的慢性過敏性皮膚病，主要症狀為皮膚乾燥、強烈癢感、紅疹，通常在嬰幼兒期就開始發作，85%個案發生於5歲之前，且持續多年，影響小朋友的生活品質。不過，研究顯示，7成異位性皮膚炎嬰幼兒患者，在病程達到7至8年時有機會痊癒。

異位性皮膚炎該避免、注意的事（按圖👇👇👇）

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陳家駿補充，異位性皮膚炎發病原因眾多，可能涉及遺傳因素、免疫系統異常反應，以及環境影響，根據臨床顯示，許多小病童的家族成員也有著過敏史，且親友族群的免疫系統對過敏原尤為敏感，反映出家族遺傳在異位性皮膚炎的發病原因中，佔了很大一部份。

另外，免疫系統的異常反應也會使得皮膚變脆弱，較常受因為環境中的過敏原刺激，導致病情加重。再者，季節變換、空氣污染和塵蟎等環境因素也會使得病情惡化。

3茶飲紓緩異位性皮膚炎（按圖👇👇👇）

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做好6項日常照護 紓緩乾癢減少不適

台灣亞東皮膚科主任蔡雅竹指出，傳統治療方法以外用類固醇藥膏為主，但長期使用恐會帶來皮膚變薄和色素改變等副作用。隨醫學進步，小分子口服藥物（JAK抑制劑）和生物製劑等新型治療方式也開始應用於中重度患者，透過抑制發炎反應，提供更溫和、有效的治療。至於日常照護方面，提供6大建議如下：

1. 每天使用保濕劑，保持皮膚濕潤，避免因乾燥引起的癢感和發炎。

2. 選擇溫和的清潔產品，避免過度清潔也很重要。

3. 保持家中清潔、環境通風。

4. 避免接觸已知的過敏原，如塵蟎和花粉等，可有效減少刺激。

5. 穿著柔軟透氣的衣物。

6. 維持均衡飲食，及和良好的生活習慣。



異位性皮膚炎無法根治？只要不癢就可以停止用藥？（按圖👇👇👇）

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台灣亞東醫院副院長林子玉提醒，季節更替，溫度和濕度變化，可能導致異位性皮膚炎症狀惡化，病友們務必規律用藥，做好上述6點預防重點，以控制病情，有效減少復發風險。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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