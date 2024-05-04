護膚｜季節轉換氣溫差異大使皮膚變差？現水泡或痛癢感應及時就醫

隨著香港、台灣逐步邁向超高齡社會，台灣每5位民眾中就有1位年長於65歲以上，因此銀髮族常見的皮膚問題也日益受到關注，尤其像近期季節轉換、氣溫差異明顯的情況下，年長者的皮膚問題會更見突顯。



皮膚型態出現4變化 應儘早回診就醫檢查

台灣台全皮膚科診所的廖朝瑜醫師指出，許多中老年患者在就診時會提到皮膚發癢、乾燥，並出現多種不同的皮膚症狀；台灣廖朝瑜醫師特別強調，老年皮膚問題可歸納為黑、紅、白、乾四大類，每種類型都有對應的治療方式；然而他也提醒民眾，若發現皮膚症狀有異常變化或迅速惡化，例如一夕間長出很多顆病灶，應盡早就醫檢查。

老年皮膚問題（按圖看清👇👇👇）

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常見類型1：黑-脂漏性角化症（俗稱老人斑）

脂漏性角化症是一種良性皮膚病變，常呈現黑色到咖啡色蠟狀，主要出現在陽光容易照射的部位，如臉部和手臂。然而，這些斑塊可能會伴隨出現紅癢痛等慢性發炎症狀，應留意是否出現不尋常的變化，如顏色變得不均勻、迅速變大、表面出現自發性破皮流血或短時間內長很多顆病灶，應儘早回診檢查。

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常見類型2：紅-老年性紫斑

老年性紫斑是長期陽光曝曬所造成皮膚真皮萎縮退化所引起，這些斑塊往往會呈現大小不一的紅紫色，通常出現在手背和前臂等部位，甚至臉上、脖子、雙腳也可看到，臨床上大約2-3周會漸漸轉變成黃棕色斑塊再消失，但可能會反覆出現，要留意若出現水泡或疼痛癢感，應及時求診評估。

常見類型3：白-雨滴狀色素脫失

雨滴狀色素脫失是皮膚老化所導致，會在四肢呈現出分散的白色斑點，一旦出現既不會變大也不會自行消失，會略微影響外觀的形象，目前尚無有效治療方法；患者除了勤做防曬保濕外，也可考慮如冷凍治療等治療方式。

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常見類型4：乾-缺脂性皮膚炎

缺脂性皮膚炎是隨年齡增長，皮脂腺和汗腺分泌減少而出現的皮膚乾癢、發紅、脫皮等表現，通常會出現在小腿前外側、上背部、大腿或是手臂外側，患者在秋冬季節尤其容易發作（又稱為冬季癢），應注意保濕護理、洗澡水不洗太熱且不洗太久，不要使用清潔力太強的肥皂，並根據症狀使用搭配藥物。

趁每天洗澡時觀察全身皮膚狀況

台灣廖朝瑜醫師最後呼籲，老年皮膚問題通常是漸進式的，建議民眾每天在洗澡時仔細觀察自己的皮膚狀況，如有任何疑慮，應儘快就醫尋求專業的協助，以便針對問題採取適當處置。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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