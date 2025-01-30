護膚秘訣｜經常笑會長皺紋？別再抽煙、酗酒、熬夜加速皮膚老化

市面上訴求淡化皺紋的化妝品種類繁多，讓人心動卻又猶豫不知如何下手。然而，皺紋是怎麼產生的？市售訴求淡化皺紋化妝品這麼多，功效各異，到底該如何挑選適合的產品？



台灣食藥署《藥物食品安全週報》第1008期「淡化皺紋化粧（妝）品真的有用嗎？有請醫師來解答！」，特別邀請台灣皮膚科醫學會黃千耀醫師為民眾解開淡化皺紋化妝品的秘密。

▼皺紋知多啲（按圖看清👇👇👇）：

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保養品可以消除皺紋嗎？醫師：效果有限且因人而異

除皺、抗老化，這是許多昂貴保養品的訴求重點，黃千耀表示，這類保養品通常含有維他命A衍生物、維他命C和E、Q10、透明質酸等成分，透過保濕，讓皮膚看起來豐盈、平滑，但都只是暫時效果。

「皺紋是皮膚老化的明顯徵兆」黃千耀指出，隨著年齡增長，皮膚中的膠原蛋白和彈性蛋白減少，導致皮膚失去彈性和緊緻度，這屬於不可逆的老化，皺紋一旦形成，就很難消除，即使勤擦保養品，經常敷面膜，能改善的空間也很有限。

▼8種壞習慣會讓皺紋提早出現在臉龐（點擊下圖👇👇👇）

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市售淡化皺紋化妝品通常含有維他命A衍生物、維他命C和E、Q10、透明質酸等成分，黃千耀進一步說明，這些成分可以促進皮膚細胞更新，吸收水分，透過保濕，讓皮膚看起來更為光滑細緻，不過，效果通常是暫時的，且存在個體性差異。

值得注意的是，各部位皮膚厚度、敏感度不同，應選擇不同的保養品，例如，眼唇部位較為敏感，可選擇溫和且不刺激的成分；臉部則可選擇質地清爽的保養品。

黃千耀提醒，頻繁的臉部表情變化，將導致動態皺紋，例如，愛笑的人就可能擁有較多動態皺紋，一開始可能是暫時的靜態紋路，但久而久之將轉變為動態紋，就難以逆轉、撫平。

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別再抽煙、酗酒、熬夜！ 小心加速皮膚老化皺紋提早出現

台灣皮膚科醫學會發言人黃毓惠醫師強調，保養品頂多能夠淡化細紋，對於已出現的抬頭紋、魚尾紋、皺眉紋、法令紋，改善程度真的不大，唯有透過施打肉毒桿菌、音波、電波等醫美療程，才會有所幫助。

黃毓惠指出，再昂貴的眼霜、乳霜、精華液等保養品，只能淡化尚未形成的靜態紋，對於動態紋路真是莫可奈何。除了接受醫美療程之外，建議養成良好生活習慣，多喝水、飲食均衡，且維持運動習慣，且不要抽煙、酗酒、熬夜，否則將加速皮膚老化，讓皺紋更早出現。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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