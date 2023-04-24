心臟｜前額皺紋變深或代表動脈有毛病　雄性禿、耳垂摺痕也是徵兆

步入中年後，臉上皺紋變多很常見，但也別忽略它們給你的警訊！研究發現，抬頭紋多又深的人，有較高機率罹患致命的心血管疾病；抬頭紋也可能是動脈硬化的徵兆，平時照鏡子就得多留意。



在歐洲心臟病學會（European Society of Cardiology）發表的一份研究中，研究人員調查了3,200名健康中年人的身體狀況。他們發現，比同齡抬頭紋還多的人，有更高機率死於心血管疾病；抬頭紋特別深的人，風險甚至會高達10倍。

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這份研究追蹤期長達20年，參加的人士介於32～62歲之間，期間共有233人逝世。過世的受試者裏，只有2.1%沒有抬頭紋；研究也顯示，抬頭紋越多、越深，患心血管疾病而去世的比例越高。換句話說，抬頭紋是致命心血管疾病的重要警訊。

為甚麼抬頭紋跟心血管有關？

究竟為甚麼抬頭紋能預測致命的心血管疾病？目前，研究只能證明兩者存在高度相關，還不清楚背後的因果關係。不過專家推測，「很可能是由於動脈粥狀硬化，加深了前額皺紋的緣故。」

動脈粥狀硬化是心血管疾病的常見病因，常與冠狀動脈心臟病、中風、心臟衰竭、心律不整等問題有關。

健康的動脈富有彈性，但隨年齡增長，血脂、膽固醇等物質會堆積，在動脈管壁上形成「斑塊（plaque）」，使內膜增厚、動脈變硬，無法順利輸送氧氣和養分。當斑塊爆裂，容易在較細的血管內形成血栓，阻礙血流，引發心血管疾病。

馬偕醫學院生物醫學研究所教授王豊裕比喻，斑塊堵塞血管的原理，就像是油脂黏在廚房水管內，菜渣愈黏愈大塊，最後堵塞住水管。前述研究的專家認為，前額的血管偏細，很可能讓斑塊更容易堆積，因而產生抬頭紋。

另一種可能性是，抬頭紋的產生源於膠原蛋白流失、自由基過剩造成的氧化壓力（oxidative stress），而這些要素同時也會導致動脈硬化。

心血管健康拉警報？多留意這些身體警訊

不只抬頭紋，科學家過去還曾發現多種心血管疾病的警訊：

1. 頸動脈斑塊：多數動脈深藏在厚厚的肌肉骨骼下，而頸動脈位在脖子偏前兩側，相對容易檢驗。在接近下顎處，總頸動脈會分叉成內、外兩支，而分叉處最容易出現斑塊，如果發現超過3個，高血壓、糖尿病的風險都會提升約兩倍。（推薦閱讀：怕得三高？「頸動脈斑塊」風險簡單測）

2. 瞼黃瘤（xanthelasma）：眼瞼處也是斑塊容易堆積的位置。瞼黃瘤常見於眼皮，呈現黃色、不規則形狀的斑塊。

3. 耳垂摺痕：英國著名醫學期刊刺胳針（Lancet）的研究指出，心臟或心血管功能不好的人，長期缺氧會使結締組織萎縮，其中耳垂最明顯，會出現由下往上的斜切摺痕，且缺氧越嚴重，摺痕越深。（推薦閱讀：快檢查耳朵！這個位置有褶痕 可能是心肌梗塞的徵兆）

4. 雄性禿、少年白：有研究發現，比起肥胖，用雄性禿、少年白來預測40歲以下男性的心血管疾病風險，準確度更高。專家認為，原因很可能是DNA老化、賀爾蒙改變與心血管疾病相關，而雄性禿和少年白又是賀爾蒙改變的關鍵徵兆。

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減少皺紋 及早預防心血管疾病

「高膽固醇、高血壓等病症，都沒有太多具體徵兆，」土魯斯大學中心醫院（Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse）職業健康助理教授伊奎若（Yolande Esquirol）指出：「但抬頭紋卻是顯而易見的，觀察臉部就能注意，有助於及早預防心血管疾病。」

民眾可以根據這些警訊，照着醫師建議改進生活習慣，以降低發病風險。除了定時做血壓、血脂檢查外，以下提供幾個減少皺紋的妙招：

1. 均衡飲食：高油、高碳飲食，會加速皺紋形成；而攝取更多維生素C、次亞麻油酸則有助防止皮膚老化。過去更有研究指出，女性吃較多蔬果、魚類，皺紋會較少，反之，吃較多肉類、糖、脂肪和酒精，皺紋則較多。不過，男性皺紋多寡則與進食習慣沒有顯着關係。

2. 多喝水：每天至少喝1,600～2,000毫升的水，保持肌膚的含水量，也能減少皺紋、維持血管的健康與彈性。

3. 戒煙：抽菸不只是肺癌、心血管疾病的高危險因子，也是提早老化的元兇。菸草內的化學物質會抑制膠原蛋白生成、讓肌膚失去彈性。

4. 注意身心壓力：讓身心處於健康、自在的狀態，可以預防老化。多冥想、做瑜伽、睡眠充足和適度的運動，對於整體身心都有助益。

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【本文獲「康健雜誌」授權轉載。】

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