醫學美容｜抽脂不等於減肥？醫生盤點抽脂常見方式及適合季節

時序入冬，不少人口腹之慾大開，讓瘦身更加力不從心，尤其對於身材體態不滿意，又希望讓身形線條更窈窕時，抽脂手術是較為快速的選擇。



但整形外科醫師表示，並非所有體內脂肪都能藉由抽脂手術來消除，蘋果型身材、啤酒肚必須先透過減肥改善，再來考慮抽掉多餘多餘腹部脂肪。

抽脂可以減肥？（按圖了解👇👇👇）

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抽脂不等於減肥！ 醫：抽脂主要改善體態而非減重

台灣整形外科醫師楊菘宇指出，抽脂是藉由抽出身體脂肪細胞達到改善體型的目的，不應與減肥畫上等號，舉凡透過飲食控制和運動都無法消除的皮下脂肪時，就可以透過抽脂方式來改善。包括大腿內側、馬鞍肉，以及多餘腹部脂肪、腰部贅肉、掰掰袖等部位，都適合利用抽脂來進行線條美化的體型雕塑。但圍繞在內臟器官的內臟脂肪則無法藉由抽脂取出，從大胖子轉變成苗條身材，必須先減肥，再考慮抽掉多餘腹部脂肪。

台灣楊菘宇醫師說明，抽脂量需視個人體重而定，通常在體重的15%以下較為安全，一般約可移除3000c.c.至5000c.c.的脂肪，整體來說，抽脂超過3000c.c.就屬於大量抽脂，必須特別小心，因為抽脂抽出來的不僅是脂肪，還會有血液、電解質及水分等體液，可能因此導致脫水或失血過多及電解質不平衡的風險。

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為求抽脂手術過程更完善 抽脂儀器不斷推陳出新

任何手術都存在風險，醫美手術也不例外，通常抽脂面積範圍大，必需全麻施作，術前會經過抽血、肝腎功能、心電圖等檢查確認，了解電解質是否平衡等健康指數評估，數值正常、狀態良好，才會進行抽脂手術。台灣楊菘宇醫師解釋，早期傳統抽脂手術會直接將管子放入脂肪層吸取脂肪風險高，目前已不採用，隨著膨脹液研發應用，抽脂安全度也更加提升。

簡言之，抽脂原理是將調配過的液體，包括大量水分加上麻藥、止血劑，簡稱膨脹液，在進行抽脂前，先打入皮下脂肪層，讓脂肪層膨脹撐大，再透過抽脂儀器進入脂肪層就能精準抽吸多餘脂肪，不致於傷害到肌肉和血管等部位。初期醫師利用1根管子進入脂肪層手動震盪式抽吸多餘脂肪，過程費力，之後雖有自動震盪儀出現，但易產生抽吸不均勻、表皮不平整的結果。

隨著醫療科技進步，為讓抽脂手術過程更完善，各式抽脂儀器應運而生，如：雷射溶脂、超聲波溶脂和水刀抽脂等。水刀抽脂是利用水的沖力將皮下脂肪消除；雷射溶脂、超聲波溶脂則是利用雷射或超聲波所產生的熱能，將脂肪層乳糜化後再吸出，手術過程相對簡單，大面積的脂肪也能抽吸均勻。其中近年來熱門的超聲波溶脂要屬威塑體雕，針對脂肪抽吸，出血量少，術後恢復期較短。

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術後必需穿著彈性塑身衣 許多人選擇選擇冬天進行抽脂

台灣楊菘宇醫師表示，抽脂後皮與肉分離，必需穿著彈性塑身衣和藉助按摩，讓皮肉在癒合過程中能平順貼合，建議第1個月除了洗澡外都必須穿著塑身衣，2個月後可嘗試晚上睡覺或白天不穿，視個人復原狀態而定，一般約3至6個月的恢復期，冬天相較於夏天，更能適應穿著塑身衣，所以較多人選擇在冬天進行抽脂。

台灣楊菘宇醫師強調，雖然抽脂手術能降低體內過多的脂肪細胞，但如果不斷供給很多熱量，即便抽脂後脂肪細胞減少，但留存的脂肪細胞仍會儲存營養和熱量，像是暴飲暴食、缺乏運動，脂肪細胞仍可能不斷被養大膨脹，身材還是會逐漸走樣，因此，保持飲食控制與運動習慣，才能維持抽脂後的身形。另外，抽脂不等於減肥，不要有錯誤期待，選擇專業醫師與醫療團隊，做好術前評估溝通，才能安全瘦身。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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