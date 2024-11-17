減肥│肥胖與遺傳有關？醫揭1減重方式護腎　避復胖關鍵在飲食運動

肥胖問題早已不再只是個人責任，許多科學證據都顯示肥胖與遺傳有關。



專家揭示，肥胖者的腸道荷爾蒙常見混亂狀況，如飢餓素偏高，導致其難以控制食慾。而腸泌素除了能協助減重，更能降低心血管疾病的發生率、保護腎臟並預防其他疾病的發生。

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腸泌素可降低心血管疾病發生率

台灣嘉義基督教醫院家庭醫學科主治醫師安欣瑜推翻大眾對於減重藥物的刻板印象，腸泌素不僅能幫助減重，愈來愈多研究發現，它還可以降低心血管疾病的發生率、保護腎臟、預防中風，甚至可以預防阿茲海默症，好處非常多。

停藥後會不會復胖？飲食運動才是關鍵

對於許多人擔心停用減重藥物後會復胖的疑慮，安欣瑜表示，在門診中會花很多時間，除了用藥之外，也協助病人改變飲食模式、養成運動習慣。目前許多人達標後慢慢停藥，到現在都維持得很好。相反地，如果用藥後繼續吃高熱量食物、完全不運動，停藥後一定會復胖。

為什麼沒吃早餐還是瘦不下來？（按圖👇👇👇）

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運動消耗熱量有限 飲食控制最重要

許多人認為，減重一定要靠運動，但台灣安欣瑜醫師強調，飲食控制才是最重要的。他舉例，慢跑一小時也才消耗400多大卡，一杯珍珠奶茶卻有700大卡，千萬不要以為有運動就能多喝一杯珍珠奶茶。

每周150分鐘中強度有氧運動

儘管運動消耗的熱量比想像中少，但運動仍然很重要，可避免肌肉流失、有益健康、預防復胖。台灣安欣瑜醫師建議，最理想的運動是每周150分鐘中等強度有氧運動，或75分鐘高強度有氧運動，以及每周兩次肌力訓練。

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安欣瑜最後再度呼籲，不要再誤解肥胖和減重藥物了，要好好吃飯、好好運動，才能達到健康減重、遠離肥胖的目標。

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