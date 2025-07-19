減肥｜日營養師親授「涮涮鍋減肥法」三個月激瘦10kg！

面對炎炎夏日，減肥大計是否總因難以抗拒的食慾和高熱量外食而屢屢受挫？日本營養師麻生れいみ（Reimi Aso）親身實踐的「涮涮鍋減肥法」，或許能讓你擺脫這些困擾！她憑藉這套獨特的飲食策略，在短短三個月內成功甩肉10公斤，徹底顛覆了「減肥就是挨餓」的刻板印象。麻生強調這種方法不僅美味，還能有效控制熱量，讓你輕鬆瘦身。而秘訣就在於聰明選材、控制份量與正確搭配！



根據外媒報道，這套低醣飲食法原本是為治療糖尿病患者而開發，沒想到實施後發現效果驚人，不僅能改善血糖，體脂也同步減少，她更因此在日本獲得「減醣女王」的美譽。如今，她將這套成功的飲食哲學融入日常的涮涮鍋料理中，透過攝取豐富的優質蛋白質、搭配大量的蔬菜、海藻與菇類，並結合嚴格的糖分控制與延後澱粉攝取的策略，完美實現了「吃飽也能健康瘦」的理想目標。

8大因素易產生肥胖（按圖看清👇👇👇）

+ 5

相關文章：減肥｜為什麼老是減肥失敗？壓力大、睡眠不足8大因素易產生肥胖

涮涮鍋為何是減肥好幫手？ 盤點５大減重優勢

麻生表示，針對減重涮涮鍋具有５大優勢：

1. 低脂高蛋白：將肉片在熱水中涮煮，能有效去除多餘脂肪，同時保留豐富蛋白質，減少不必要的熱量攝取。



2. 纖維滿滿：搭配大量蔬菜、菇類，不僅能攝取豐富膳食纖維和維生素，還能增加飽足感，有助於腸道健康。



3. 輕鬆控糖：以肉類和蔬菜為主，減少主食攝取，能有效控制糖分，避免血糖快速波動。



4. 進食節奏慢避免暴食：涮涮鍋需要慢慢烹調食物，有助於延長用餐時間，讓飽足感訊號及時傳達給大腦，避免過量飲食。



5. 美味不單調：透過更換湯底、醬料和食材組合，讓減肥餐也能充滿變化，不易感到厭倦，提升減肥的持續性。



相關文章：【減肥】25歲後代謝率降易肥 減肥成功先認清4種肥胖凍飯可瘦身👇👇👇

+ 11

提升減肥效果的秘訣

麻生又指出，想要讓涮涮鍋減肥法發揮最大效果，有幾個竅門是不能忽略的：

- 最佳用餐時間：晚餐盡量在晚上6點至8點間結束，避免睡前進食增加身體負擔。



- 「碳水化合物最後」原則：進食順序建議從「蔬菜、菇類」開始，接著是「豆腐、冬粉等低糖質食材」，然後是「肉類」，最後才適量攝取「少量主食」。這種「碳水化合物最後」（カーボラスト）的吃法有助於穩定血糖。



- 適量食用：女性每餐肉類建議攝取100～150克，男性則為150～200克。蔬菜則建議加熱前約兩手滿滿的份量，確保足夠的纖維攝取。



- 選擇正確食材：多選擇葉菜類、菇類等低糖質蔬菜，並加入豆腐、蒟蒻等食材增加飽足感，同時補充蛋白質。



美食與減肥兩不誤 夏日瘦身不設限！

即使是忙碌的外食族或在炎熱的夏季，涮涮鍋減肥法也能輕鬆融入您的生活：

醬料選擇是關鍵：在外用餐時，務必避免麻醬、甜辣醬等高糖高脂醬料，這些醬料往往是隱藏的熱量炸彈。建議改以清爽的醋、醬油基底醬料（如：日式柚子醋）為主，大幅減少額外熱量攝取，讓每一口都更輕盈。



澱粉攝取需自律：盡量不點白飯、麵條等主食，將飲食重點放在肉類和蔬菜上。若真的需要澱粉，也請務必少量，並遵循「碳水化合物最後」的原則。



善用加點策略：如果用餐過程中感到飢餓，與其選擇不健康的點心，不如多點一份肉或蔬菜來增加飽足感，避免因飢餓而破壞減肥計劃。



夏日消暑良方：「涼拌涮涮肉沙拉」：在炎熱的季節，熱騰騰的涮涮鍋可能讓人卻步。此時，「涼拌涮涮肉沙拉」便是絕佳的替代方案！麻生老師本人就是靠著夏天早晚都吃涼拌涮涮肉沙拉，成功瘦下10公斤。涼拌沙拉清爽開胃，不僅能滿足口腹之慾，也讓減肥過程更為舒適。



掌握３要點 邁向輕盈人生

麻生提醒，在進行涮涮鍋減肥法時，請務必牢記以下３點，以確保減肥過程的健康與效率：

1. 均衡飲食是基石：切勿只顧著吃肉，務必搭配足夠的蔬菜、菇類和海藻，確保營養均衡，避免營養失衡導致的健康問題。



2. 小心醬料的陷阱：雖然醬料能增添風味，但其熱量和鈉含量不容小覷。請務必適量使用，或選擇更健康的自製醬料。



3. 澱粉攝取要節制：避免攝取過多的主食，這是控制總熱量和糖分攝取的關鍵，才能達到更好的減肥效果。



「涮涮鍋減肥法」是一種兼顧美味與健康的減重方式，它強調蔬菜與蛋白質的均衡攝取，做法簡單且變化多樣，讓你在享受美食的同時，也能無壓力地達成瘦身目標。你準備好嘗試這種「吃得好又能瘦」的減肥法了嗎？

補充5種營養素養成易瘦體質（按圖👇👇👇）

+ 15

相關文章：減肥｜飲食營養均衡才能瘦得健康？5營養素養成易瘦體質助減重