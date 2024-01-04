減肥｜為什麼老是減肥失敗？壓力大、睡眠不足8大因素易產生肥胖

對許多人而言，減肥是一場充滿挑戰的旅程，有些人甚至會將減肥成果的不理想，怪罪於是「自己的意志力太差」。



為什麼減肥老是失敗？好不容易瘦下來為什麼會復胖？對此，醫師點出肥胖的關鍵是「遺傳」。

8大因素易產生肥胖（按圖看清👇👇👇）

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肥胖是意志力不足嗎？

台灣嘉義基督教醫院家庭醫學科主治醫師安欣瑜分享門診經驗，有一位個案低著頭，並且自責表示：「安醫師，我的意志力太差了，都忍不住才會胖！」安欣瑜說明，肥胖真的是意志力不足嗎？其實不是，更有關係的是遺傳。

肥胖有非常強烈的「遺傳傾向」，以雙胞胎為例，一對同卵雙胞胎在體重上非常相似，如果他們之中的外型是肥胖的，通常兩個人都會是肥胖的狀態；反之，如果同卵雙胞胎其中一人是瘦子的話，另一人通常也會是瘦子。

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研究指出遺傳與肥胖有關

台灣安欣瑜醫師分享一份1990年的研究，針對同卵雙胞胎體重的相似性來做調查，研究對象有一起長大的同卵和異卵雙胞胎。研究人員發現，同卵雙胞胎之間的相關性非常高，遠高於一起長大的異卵雙胞胎。

而從出生就分開生活的同卵和異卵雙胞胎，研究人員發現，他們的相關性，與那些一起長大的雙胞胎數據結果一樣，這表明遺傳對肥胖有非常強烈的傾向。

8大因素易產生肥胖

台灣安欣瑜醫師說明，除了遺傳是肥胖的關鍵之外，下列因素也會產生影響：

1. 睡眠不足

2. 停經

3. 壓力

4. 環境

5. 服用的藥物

6. 環境毒素

7. 病毒

8. 腸道菌叢



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這8個因素會影響人們攝取食物的多寡，讓很多人在不知不覺中過度進食。台灣安欣瑜醫師提到自己看了許多文獻，從沒看過肥胖成因是「意志力不足」，所以千萬別再怪罪自己，或者指責他人。

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