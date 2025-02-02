減肥｜飲食營養均衡才能瘦得健康？5營養素養成易瘦體質助減重

你知道肥胖也可能是營養不良的一種嗎？它與體重過低的營養不良不同，是因為飲食選擇不當，無法獲得營養密度高的食物而造成的營養素缺乏。而且如果經常不當減肥，長期下來可能導致各種毛病不斷。



飲食營養均衡才能瘦得健康！

很多人會覺得少吃一點或節食，應該可以把肥肉減下來，但實際上是瘦到了肌肉而不是脂肪，更可能因為營養不均衡或營養不足，反而影響了身體的新陳代謝機制。

補充5種營養素養成易瘦體質（按圖👇👇👇）

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當身體感到能量不足時，就會自我調節，像電器般開啟「節能模式」，將細胞單位的的熱量充分利用，降低新陳代謝的速度。當節食者所攝取食物不足，會讓能夠使體內各器官運作的熱量緊縮，使新陳代謝更趨緩慢，體內的廢物與毒素難以排出。

營養素不足雖短期內不會影響身體機能，但長期忽視可能會引發心血管疾病、肌少症、荷爾蒙代謝等異常狀況。因此建議重視均衡飲食，讓身體保持最佳狀態。

補充5種營養素，養成易瘦體質

新陳代謝和食物的關係就像是火和木柴；火要旺的話，就要增加木柴，相反地若木柴被移除，則火會慢慢熄掉。所以要增加新陳代謝，是要會吃能夠符合科學的合理飲食，才能夠打造易瘦體質。

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一、蛋白質

食物來源：豆類（豆腐、毛豆）、魚類、蛋類以及肉類（雞胸肉）等。



蛋白質是人體重要的組成成分，舉凡肌肉、骨骼、結締組織和皮膚的組成都需要蛋白質。此外，蛋白質對於調節代謝、生長、發育、情緒和行為等功能的荷爾蒙也至關重要。

許多荷爾蒙如胰島素、生長激素，本身就是蛋白質或多肽類（短鏈胺基酸）；而脂溶性荷爾蒙，如性激素、皮質類固醇和甲狀腺素，則需要與運輸蛋白結合才能在血液中運輸。

二、鐵質

食物來源：紅肉、內臟、深綠色蔬菜等。



鐵是身體成長和發育所需的礦物質，在人體中扮演運送氧氣的重要角色，少了氧氣，粒線體無法生產ATP；肌肉也需要鐵，肌紅蛋白是種存在於肌肉組織中的蛋白質，利用鐵來運送並儲存氧氣，並在肌肉需要時迅速釋放給肌肉細胞。

缺鐵會導致肌肉缺氧，使肌肉虛弱無力。輕度缺鐵可能沒有症狀，但中度至重度可能有疲倦、運動耐量低、容易喘、頭暈等症狀。造成缺鐵原因，女性每月的月經會導致鐵質流失，腸胃道出血等都是常見的流失原因。

富含鐵質食物排行TOP10（按圖👇👇👇）

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三、鎂

食物來源：綠色蔬菜、堅果、全穀類等。



在日常飲食中，微量元素對於維持健康也佔據了很重要的位置。礦物質中的鎂在幫助情緒穩定、參與能量代謝和維持肌肉功能中扮演重要角色。現代土壤因過度使用而營養匱乏，導致食物中的鎂含量減少，此外，高壓會加速鎂的消耗和流失。

四、維他命B

食物來源：肉類、魚類、豆類、全穀類等。



除了礦物質以外，維他命也很重要。維他命B會參與身體的能量代謝，特別是燃脂過程。

五、維他命D

食物來源：魚類、雞蛋、鴨肉、香菇、黑木耳等。



維他命D可以抗發炎，促進肌肉合成，並支持胰島素功能。維他命D不足會導致肌肉無力，而胰島素的受體主要在肌肉中，會導致肝醣無法好好儲存，從而使血糖升高。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

