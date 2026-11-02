杜如風半年瘦廿幾磅 靠兩食物減脂穩血糖 拆解減肥原理注意事項

現年51歲的「日本旅遊達人」杜如風（Helen），向來以搞笑幽默的真性情示人。不過，早前她公開的一張近照卻震驚網民，昔日自嘲「肥過部貨車」的她瘦至見骨，令外界不禁擔憂其健康狀況。Helen日前出席公開活動時親自大派定心丸，揭開半年激減逾20磅的終極秘訣，更首度剖白單身12年的心底話。



杜如風早前的近照身形明顯消瘦，惹起網民憂慮她是否患病。她於10月31日出席《香港美酒佳餚巡禮 2026》的日本清酒推廣活動時親自解畫，澄清身形驟變絕非受病痛困擾。她坦言，下定決心減肥全因無法接受自己拍攝旅遊節目時愈拍愈肥，甚至一度要穿着男裝中碼衣服，因而誓言要跟贅肉說再見。

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杜如風今日（31/10）出席日本清酒文化推廣活動，澄清自己非健康問題暴瘦，而是靠跑步同一日食一餐見成效。（葉志明攝）

揭極端地獄餐單：一日一餐僅食納豆烚蛋

談及減肥秘訣，杜如風透露除了堅持跑步，更對自己實行極嚴苛的「一日一餐」節食法。她指餐單僅限進食納豆與烚蛋兩款食物，憑藉半年的極端飲食控制，目前體重已成功回落至104磅，幾乎恢復到20多歲時90多磅的輕盈體態。

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納豆與雞蛋：滿載優質營養的超級食材

納豆是經納豆菌發酵的黃豆製品，發酵過程令其蛋白質變得極易消化。每100克納豆含有約19克優質蛋白質，大約等同於2.5至3隻雞蛋的蛋白質含量。除此之外，納豆含有豐富的皂甙、鉀質（有助預防高血壓）以及具抗衰老功效的大豆異黃酮。

而雞蛋同樣是優質蛋白質的絕佳來源，並富含多種維他命B群。兩者結合，能為身體提供全面的胺基酸及微量元素，不僅有助消除疲勞、恢復體力，更能維持肌肉生長及增強免疫力。

納豆加雞蛋的減肥原理

為甚麼這款食物組合能成為減肥人士的恩物？科學研究及營養學指出了以下三大瘦身機制：

一、激發脂肪代謝與燃燒

納豆發酵後，其維他命B2的含量是普通黃豆的5倍。維他命B2在脂肪代謝過程中扮演著關鍵角色，能有效防止體脂肪囤積。此外，納豆獨有的納豆激酶（Nattokinase）除了能溶解血管內的血栓、促進血液循環外，亦有研究指出它能促進燃燒脂肪，抑制過剩脂肪儲存。而雞蛋中的蛋白質搭配維他命B群，亦能進一步提升身體的基礎代謝力。

美國國家衛生院（NIH）收錄的科學研究 Fermented Soybean Suppresses Visceral Fat Accumulation in Mice 證實，發酵大豆（納豆）能有效抑制內臟脂肪的囤積，並顯著改善腸道微生態。另一篇研究亦指出，納豆中的聚麩胺酸能顯著降低三酸甘油脂及血糖水平，有效改善脂質代謝。

二、抑制食慾與控糖：膳食纖維雙管齊下抑制飢餓素（Ghrelin）

納豆含有豐富的可溶性與不可溶性膳食纖維。可溶性膳食纖維進入胃部後會吸水膨脹，延長胃排空的時間，大幅增加飽腹感，從而減少減肥人士對高熱量零食的渴望。同時，不可溶性膳食纖維能促進腸道蠕動，並在腸道內吸附部分未被消化的脂肪和膽固醇，減少這些致胖物質被身體吸收的比例。

此外，雞蛋能有效降低血液中的飢餓素（Ghrelin）。飢餓素是一種由胃部分泌、用來刺激食慾的荷爾蒙，當其水平下降，人體的自然食慾便會減低，從而輕鬆達成熱量缺口。一項發布於 NIH 的臨床對照研究證實，與進食碳水化合物（如燕麥）相比，每天進食兩隻雞蛋能有效降低血漿中的飢餓素水平。研究更指出，進食雞蛋能在不影響心血管健康指標的情況下，顯著提升整天的飽腹感，並減少受試者對高熱量零食的渴望。

三、穩定餐後血糖抗肥胖：納豆黏液蛋白延緩碳水化合物吸收

納豆標誌性的黏液是由納豆菌與胺基酸相互作用而成，當中的黏液蛋白不僅能保護腸胃黏膜，還能延緩身體對脂肪和碳水化合物的消化與吸收，有助抑制餐後血糖飆升，從而減少胰島素大量分泌所引致的脂肪囤積。

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納豆加雞蛋減肥法注意事項

切勿配搭生蛋白進食（阻礙脂肪代謝營養）



生雞蛋的蛋白含有一種名為卵白素／抗生物素蛋白（Avidin）的蛋白質，會與納豆中幫助脂肪和蛋白質代謝的生物素（Biotin）緊密結合，導致人體無法吸收這些營養並將其直接排出體外。若想發揮最佳減肥效果，建議只取生蛋黃拌入納豆，或將整隻雞蛋加熱煮熟（如水煮蛋、溫泉蛋）後再進食，高溫能破壞卵白素（抗生物素蛋白），解除其對代謝營養的干擾。

忌與高溫食物同煮（破壞燃脂與溶血栓酵素）



納豆中最具價值的納豆激酶（Nattokinase）非常怕熱，當溫度超過50℃至70℃時，其活性便會大幅下降甚至被完全破壞。因此，切忌將納豆放入滾湯中烹調或落鑊猛火煎炒。若配搭白飯進食，應讓白飯稍微放涼至微溫狀態才鋪上納豆，以確保酵素能順利進入體內，發揮促進血液循環及提升代謝的作用。

慎用附送的調味醬汁



市售盒裝納豆通常附帶醬油和黃芥末包，這些醬汁隱藏著極高的鈉含量。在減肥期間攝取過量鈉質，會導致身體細胞將水分保留在組織內引發嚴重水腫，令視覺上顯胖，體重指標亦會受影響。建議最多只加半包醬汁，或者改用少許黑醋調味，黑醋中的醋酸能進一步幫助穩定餐後血糖，抑制脂肪囤積。

確保營養均衡



雖然納豆加雞蛋能提供豐富的蛋白質與益生菌，但長期每日只吃這兩種食物並維持一日一餐容易導致微量元素（如維他命C、鐵質）缺乏。一般人在效法時，應配合各類新鮮蔬菜及適量複合碳水化合物，以確保營養均衡並達到持續健康的減重效果。

三類特殊體質人士需慎吃

服用薄血藥（Warfarin）患者：納豆含有極高濃度的維他命K，具促進血液凝固的作用，會直接抵銷薄血藥的藥效，增加血栓風險。

痛風或尿酸過高者：納豆屬於發酵黃豆製品，嘌呤（Purine）含量偏高，在急性痛風發作期應盡量避免食用。

腎臟病患者：納豆的鉀質及蛋白質含量豐富，腎功能衰退者無法有效排走多餘鉀質，進食前必須先諮詢醫生或註冊營養師的專業意見。

儘管杜如風依靠一日一餐（OMAD）搭配納豆與雞蛋在短期內快速減磅，但急診科與減重醫學專家提醒，這種超低熱量飲食法每日攝取熱量普遍低於800大卡，極易觸發人體的自我保護饑荒機制。長期熱量與碳水化合物攝取不足，不僅會促使甲狀腺素（T3）分泌下降、導致基礎代謝率永久性斷崖式下跌，更容易引發嚴重的肌肉流失。市民在日常執行時，應將納豆與熟雞蛋作為正餐優質蛋白質來源，搭配西蘭花、菠菜等深綠色蔬菜，以及適量番薯或燕麥等複合碳水化合物，在創造每日300至500大卡健康熱量缺口的前提下，方能持久減脂且不復胖。