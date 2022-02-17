膠原蛋白｜越多越好?補充多少能令皮膚保持彈性？有3類人不宜補充

自25歲後膠原蛋白開始流失，皮膚逐漸失去彈性，為防止膠原蛋白流失，不少人會選擇補充膠原蛋白粉、口服補充劑、美容療程，至透過注射針劑達致抗衰老效果。但事實上胡亂補充膠原蛋白，不但會花了冤枉錢，更可能有負作用？要達致最佳效果，補充的時間、份量、體質都要講究！繼續看下去了解更多。



自25歲後膠原蛋白開始流失，皮膚逐漸失去彈性。

膠原蛋白是人體中最豐富的蛋白質之一，佔人體總蛋白質的1/3、皮膚組織的75%、骨骼結構80%、關節軟骨70%。它為皮膚和肌肉提供結構性支撐，它的最大功能是為皮膚保濕，防止皮膚出現乾燥與皺紋。由於膠原蛋白位於真皮層，一般護膚品只能在表皮層發揮作用，無法滲透至真皮層。所以市面上有不少膠原蛋白粉作為美容補充品，這些膠原蛋白粉一般都是從動物抽取膠原蛋白，並切成微細分子，務求可以迅速滲入肌底層。但台灣食品藥物管理署指出，選擇口服或塗抹的膠原蛋白產品時一定要小心，因為如果膠原蛋白粉的抽取來源不當，服食時會連同當中不利身體的物質例如重金屬等一併吸收。

當皮膚含有足夠膠原蛋白時，真皮層的網狀纖維可以被強化，令皮膚更有彈性，所以連皺紋和疤痕都可以減淡。（Pexels）

膠原蛋白粉晚上食用最理想

至於食用時間，有營養師建議應該在入睡前約兩小時，用室溫水或冷水沖泡服用，因為夜間是皮膚生長與修復最旺盛的時間，效果最佳，如果偶爾忘記於晚上服用可以在睡醒後立即補充。不過膠原蛋白不是吃越多越好，因為身體會在一小時內吸收，過量亦只會排出體外，一日最多吃5g就足夠。

膠原蛋白不是吃越多越好，因為身體會在一小時內吸收，過量亦只會排出體外，一日最多吃5g就足夠。（資料圖片）

而未滿18歲；曾患有乳癌、「朱古力癌」、子宮肌瘤或乳腺增生等婦科疾病；或對海鮮或食物敏感的人士就不建議服用膠原蛋白粉。

注射膠原蛋白針劑有效期約一年

隨著醫美科技的進步，療程選擇變得多元，可以選擇注射填充物療程將凹陷部位填滿。（圖片：bodysculptingclinics）

隨著醫美科技的進步，療程選擇變得多元，可以選擇注射填充物療程將凹陷部位填滿，修復期短和立即見效，亦使得很多人投入注射膠原蛋白針劑的懷抱。以「精靈針」為例，它是透過雙旋乳酸混合無菌水，再施打至肌膚表層。注射後約兩週就會刺激膠原蛋白自行生長，臉部會變得飽滿，達到視覺減齡的效果。不過即使選擇在皮膚直接注射膠原蛋白，由於新陳代謝的緣故，也只有約一年的有效期。

事實上人體本身就可自行合成膠原蛋白，只要均衡飲食、作息正常、補充維他命C、維他命E等抗氧化物質及適量攝取蛋白質，才能減少體內膠原蛋白的流失，達到維持肌膚彈性。