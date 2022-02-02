宿醉｜酒後皮膚總是特別乾？宿醉頭痛想嘔 食雞蛋維他命B雜解不適

即使今年新年假期未能與親友相聚，但在家度新歲總少不免多喝兩杯，但是又怕喝完酒後隔天宿醉，不止會頭痛欲嘔，皮膚還會特別乾燥？且看專家建議可以怎樣做，以避免喝酒之後帶來的不適感。



喝酒是種社交工具。﹙GettyImages/VCG﹚

想避免翌天宿醉難受，首要當然是不要喝太醉。喝酒切忌空腹，食物方面也可以選擇雞蛋、鮮奶和雞肉等能保護胃壁的食材。酒精會使肌膚脫水、乾燥，甚至變得緊繃和暗沉，而酒精飲料，特別是雞尾酒飲品含有大量的糖分，喝下後胰島素指數會升高，從而使肌膚更容易發炎，所以不少人在狂歡過後特別容易長暗瘡。而長期沉迷於酒精，即是酗酒，不單會造成皮膚永久性發炎、泛紅，也會讓臉部微血管破裂。另外，佐酒的零食大多是鹹食，會造成臉部水腫，特別是皮膚較薄的眼下位置。

酒後面紅因基因問題

不少人在喝酒後臉部會泛紅，都市傳說是容易喝醉的表現。事實上臉紅是因為身體的基因缺陷所致，令體內缺乏代謝酶「乙醛去氫酶（ALDH2）」。ALDH2是人體其中一種解酒酵素，當酒精在人體代謝後會產生「乙醛」，而ALDH2功能較差者，因難以代謝乙醛，導致血管擴張，故較易臉紅或心悸，甚至會頭暈、噁心及嘔吐。

缺乏ALDH2的人較易臉紅或心悸。(《無法成為野獸的我們》劇照)

乙醛已經被國際癌症研究中心（IARC）劃分為一級致癌物，它會附著在DNA分子上，導致癌變，故在體內累積愈多、健康危害愈大。例如長期過量飲酒的人，會因身體積聚過多乙醛及其他酒精新陳代謝物，增加患食道癌的風險，肝臟和胃部亦會因而受損，甚至患上心臟病。

酒後需多喝水及補充維他命B雜

身體一旦攝取酒精時，身體會自然將對無益的酒精，透過流汗的方式排出體外，所以不少人都會試過在酒後聞到自己像一酲酒。酒後排出的水分大概是比攝取的水量多約3至4倍，因此會產生脫水、口渴的感覺。因此酒醒後，除了要補充大量水分加速酒精代謝，同時也可以沖刷消化腸道，減輕身體負擔。臉上都要塗含透明質酸的保濕產品，讓肌膚恢復水潤柔軟，眼睛的周圍塗上眼霜後按摩，幫助去除水腫。接下來的一天，別化濃妝，盡量讓肌膚保持乾淨的狀態，有助排毒。

雞蛋含有優質蛋白質。（VCG）

酒醒後也可以補充維他命B雜，維持身體新陳代謝機能。維他命B雜是水溶性維他命，又被稱為「能量維他命」，可以幫助人體更有效率地利用三大營養素，將醣類、蛋白質、脂肪三大營養素轉化成能量供人體使用，回復精神。