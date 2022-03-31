孫藝珍婚禮︱婚紗照曝光造型備受觸目　靠自創洗臉法成最美新娘

39歲的韓國男神玄彬與40歲女神孫藝真，交往2年後修成正果。今天（3月31日）在六星級格蘭德華克山莊首爾酒店（GRAND WALKERHILL Seoul）的「ASTON HOUSE」共結連理。疫情及保障私隱關係，婚禮細節從未曝光，直到典禮當天才被公開「婚紗喜帖」，新娘披著頭紗，喜帖上的網紗以亮片點綴，充滿夢幻感的設計，令人看得瞠目結舌。雖然婚禮採取最高級保安措施，令一對新人的造型及賓客名單未有對外公開，但相信多年來保持白滑膚質與優雅氣質的孫藝珍，在大婚當日的新娘造型一定驚艷全場。



早前忙於宣傳Netflix新劇《三十九》的孫藝珍，表明接拍此劇的原因和自身年齡有關，她認為作爲演員，現在正是最合適的年齡，去演繹女人間的友情、愛情與生活故事。出席記者招待會的孫藝珍，人逢喜事更顯得明艷照人，膚質猶勝從前，原來全因孫藝珍每日都會堅持用自創的「檸檬水洗臉法」來護膚！

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新鮮檸檬片保持皮膚白滑

孫藝珍曾透露會將新鮮檸檬切片放在冰水10至15分鐘，並在卸淨妝容後，以冰鎮了新鮮檸檬水充當化妝水拍打臉部，冰鎮檸檬水不但可即時收縮毛孔，而且可以避免新鮮檸檬的酸性，直接接觸到皮膚引起刺激和敏感肌膚，以檸檬水是相對溫和的做法，可有助控制肌膚油，減少長出粉刺；檸檬當中的維他命C亦有助美白。

將新鮮檸檬切片放在冰水10至15分鐘，並以冰鎮了新鮮檸檬水充當化妝水拍打臉部，可即時收縮毛孔。(VCG)

溫熱毛巾助打開毛孔

孫藝珍保養時很注重毛孔，先前曾在韓國綜藝節目上分享過，她經常使用溫熱的毛巾熱敷臉部約一分鐘的時間，利用毛巾的熱力讓皮膚的毛孔可以慢慢打開，讓堆積在毛孔中化妝品、殘留物或是空氣中的塵埃可以更容易清潔帶走；同時趁臉部還有熱力時，用手在眼部四周和顴骨位置，沿着輪廓線進行按摩，促進血液循環同時消除頸部細紋，增加肌肉彈性，減少蒼老的感覺。

在熱敷後，以溫水擦拭面部，徹底洗淨面上殘留物後，將沾滿化妝水的化妝棉敷在臉上，幫助鎮靜肌膚，是她每天一定會做的事。孫藝珍特別強調女生應堅持徹底卸妝的清潔步驟，因為化妝品的殘留物很易造成皮膚的色素沉澱，以及導致產生暗粒的問題，令皮膚質素變差。

十二年堅持TRX 練成魔鬼身材

很難想像孫藝珍曾經胖過，由於經歷過才讓她堅持十二年來一直保持身體管理習慣，她在真人騷《家師父一體》曾透露，成功練成完美的身材是因運動習慣，而懸吊式阻力訓練（TRX）就是她進行了十年的運動。TRX即是利用懸吊原理，並透過訓練繩和自身體重的一種阻力運動，這個運動可以訓練大腿內側的肌肉更為結實、增加平衡力和協調度，同時燃燒脂肪、雕塑身體曲線，孫藝珍更在十年前考獲TRX講師資格。