奇異女俠玩救宇宙｜新戲日換10個造型　59歲楊紫瓊另類護膚秘訣

【奇異女俠玩救宇宙】由楊紫瓊主演的多元宇宙電影《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once）早前在美國和台灣上映後，楊紫瓊的演出獲劇迷大讚之餘，電影更獲兩大國際影展選為開幕電影。電影以科幻、動作、冒險、喜劇、元素元素集於一身，在歐美口碑票房雙豐收。擔任女主角的楊紫瓊，從香港的大銀幕一步步走到荷里活夢工場，30多年來精湛的演技讓人看得目不轉睛，時至今日將近60歲依然站在華裔女星前列位置。



《奇異女俠玩救宇宙》劇照

《奇異女俠玩救宇宙》講述移民美國的華裔家庭，在面對連串的家庭關係、財務問題下，遇上平行宇宙之間的毀滅危機，而拯救世界的關鍵，竟然是尋常婦女秀蓮（楊紫瓊飾演）。在平行宇宙之間不斷穿梭，邪惡勢力的蔓延下，秀蓮化身成為女俠，在不斷戰鬥、挽救宇宙蒼生的同時，拆解自身面對的困局。楊紫瓊在戲中展現至少有40個不同的造型，包含《臥虎藏龍》俞秀蓮、女明星、廚師、京劇演員等，甚至一天就換上10種不同的造型，可說是她從影以來的一大挑戰。

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奇異女俠玩救宇宙｜自小練習芭蕾舞

楊紫瓊出生於馬來西亞，父母都是華人。從小學習的都是芭蕾，少女時期就讀於倫敦的皇家舞蹈學院，但因為受傷放棄了芭蕾的職業道路。1984年，22歲的她憑藉馬來西亞小姐出道，第一份工作是和成龍一起拍攝手錶廣告。1992年，這位身高1米65、外表柔弱的女孩子就成為成龍新片《超級警察》的女主角，以及當時香港片酬最高的女影星。

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奇異女俠玩救宇宙｜楊紫瓊日常以淡妝示人

由於長期拍攝武打動作片，楊紫瓊曾笑言自己很像一個男人，甚至五官都帶點帥氣。因此她平日只會帶點淡妝，因為過濃的妝容在臉上反而會令她看起來更像男人；加上日常楊紫瓊都會到公園散步做運動，運動更不適宜帶著妝容。運動可以加速血液循環及改善新陳代謝，楊紫瓊更會趁運動期間放空腦袋，進行冥想，身心都同時得到放鬆。

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奇異女俠玩救宇宙｜楊紫瓊每日拉筋

自小就學習芭蕾舞，令楊紫瓊習慣於每日早上拉筋。她曾經透露自己每天一覺醒來就會拉筋，既可鍛練身體柔韌度，又可喚醒身體。正所謂「筋長一吋，長壽十年」，當出現身體僵硬，說明你的「筋」已經缺乏彈性，而「筋」的老化，也是衰老的重要標誌。善用拉筋養生法，護好身體的「筋」，恢復彈性，身體也能逆齡生長。