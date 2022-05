奇異女俠玩救宇宙｜新戲日換10個造型　59歲楊紫瓊另類護膚秘訣

【奇異女俠玩救宇宙】由楊紫瓊主演的多元宇宙電影《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)早前在美國和台灣上映後,楊紫瓊的演出獲劇迷大讚之餘,電影更獲兩大國際影展選為開幕電影。電影以科幻、動作、冒險、喜劇、元素元素集於一身,在歐美口碑票房雙豐收。擔任女主角的楊紫瓊,從香港的大銀幕一步步走到荷里活夢工場,30多年來精湛的演技讓人看得目不轉睛,時至今日將近60歲依然站在華裔女星前列位置。



《奇異女俠玩救宇宙》劇照

《奇異女俠玩救宇宙》講述移民美國的華裔家庭,在面對連串的家庭關係、財務問題下,遇上平行宇宙之間的毀滅危機,而拯救世界的關鍵,竟然是尋常婦女秀蓮(楊紫瓊飾演)。在平行宇宙之間不斷穿梭,邪惡勢力的蔓延下,秀蓮化身成為女俠,在不斷戰鬥、挽救宇宙蒼生的同時,拆解自身面對的困局。楊紫瓊在戲中展現至少有40個不同的造型,包含《臥虎藏龍》俞秀蓮、女明星、廚師、京劇演員等,甚至一天就換上10種不同的造型,可說是她從影以來的一大挑戰。

奇異女俠玩救宇宙|自小練習芭蕾舞

楊紫瓊出生於馬來西亞,父母都是華人。從小學習的都是芭蕾,少女時期就讀於倫敦的皇家舞蹈學院,但因為受傷放棄了芭蕾的職業道路。1984年,22歲的她憑藉馬來西亞小姐出道,第一份工作是和成龍一起拍攝手錶廣告。1992年,這位身高1米65、外表柔弱的女孩子就成為成龍新片《超級警察》的女主角,以及當時香港片酬最高的女影星。

奇異女俠玩救宇宙|楊紫瓊日常以淡妝示人

由於長期拍攝武打動作片,楊紫瓊曾笑言自己很像一個男人,甚至五官都帶點帥氣。因此她平日只會帶點淡妝,因為過濃的妝容在臉上反而會令她看起來更像男人;加上日常楊紫瓊都會到公園散步做運動,運動更不適宜帶著妝容。運動可以加速血液循環及改善新陳代謝,楊紫瓊更會趁運動期間放空腦袋,進行冥想,身心都同時得到放鬆。

奇異女俠玩救宇宙|楊紫瓊每日拉筋

自小就學習芭蕾舞,令楊紫瓊習慣於每日早上拉筋。她曾經透露自己每天一覺醒來就會拉筋,既可鍛練身體柔韌度,又可喚醒身體。正所謂「筋長一吋,長壽十年」,當出現身體僵硬,說明你的「筋」已經缺乏彈性,而「筋」的老化,也是衰老的重要標誌。善用拉筋養生法,護好身體的「筋」,恢復彈性,身體也能逆齡生長。