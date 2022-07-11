濕疹｜夏日熱辣辣易致9種皮膚問題！怎麼預防皮膚乾癢、毛囊炎？

暑假即將到來，最令人期待的莫過於出遊和玩水，不過香港、台灣夏天屬於濕熱的天氣型態，也為不少人帶來了惱人的皮膚問題，輕則皮膚癢或是長粉刺和痘痘，重則可能造成皮膚過敏、搔癢紅腫。

文：周士閔 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello



這次《Hello醫生》為大家整理了9個夏日常見的皮膚問題，幫大家一起解決肌膚困擾，出遊也能放心地近距離拍照。

9個夏日常見皮膚問題（按圖👇👇👇）

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1. 粉刺與痘痘

當汗水和皮膚分泌的油脂混和後，就容易堆積在毛孔導致毛孔阻塞，但如果你的皮膚容易長痘痘的話，這樣的氣候環境特別容易造成痘痘大爆發，所以若要避免夏天粉刺痘痘滋生，建議參考以下3貼士：

- 吸乾汗水、別用擦的，因為摩擦會刺激皮膚，進而導致痘痘趁虛而入。

- 接觸過汗水的衣物、帽子或毛巾等用品，務必清洗過才能再次穿戴。

- 盡量選擇不致粉刺的（Non-comedogenic）的保養品或化妝品。



2. 濕疹

濕疹（Eczema）是很常見的皮膚病症狀，會導致皮膚紅腫、龜裂、粗糙或搔癢，有時甚至會出現水泡，而雖然名為濕疹，但其實濕度過高或過低都不利於濕疹，可能會讓其惡化，所以在夏天要特別注意以下3點：

- 保持涼爽減少流汗：排汗會導致皮膚乾燥，而汗水的鹽分更會刺激皮膚，因此應讓皮膚隨時保持涼爽、減少流汗機會。

- 選擇寬鬆通風的衣物：避免穿著尼龍、羊毛等粗糙又無彈性的衣物，容易導致皮膚敏感，一般而言，棉質的衣物是最好的選擇。

- 避免各種刺激：盡量避開日曬、氯、海水或其他可能刺激皮膚的因子，流汗後也要擦乾，戲水後可以盡快用清水沖洗掉汗水等刺激物，隨後塗抹乳液緩和受刺激的肌膚，不過也要特別注意防曬乳、防蚊液或保養品等成分，因為有些化學成分可能會使濕疹的狀況更嚴重，因此購買前最好先試用看看。



3. 毛囊炎

毛囊（Foclliculitis）是毛髮生長出來的地方，當毛囊受到感染就成了毛囊炎，受感染的毛囊外觀像是粉刺，但更容易發癢且觸感較軟。

因此，為降低夏天罹患毛囊炎的機率，請注意以下3點：

- 運動後應盡快沖洗身體，並替換衣著（特別是緊身的運動褲），避免汗水接觸皮膚過久。

- 如果不確定溫泉池或Spa水療池等公共設施的水質（例如：酸鹼值、是否經氯妥善處理），請避免入池，又因為泡溫泉後，較可能罹患毛囊炎，而又可以將此稱為溫泉性毛囊炎（Hot Tub Folliculitis）。

- 穿著輕便、寬鬆的衣物，並維持通風避免皮膚和毛孔，因潮濕悶熱阻塞。



4. 汗疹

俗稱痱子的汗疹（Heat rash），好發於小孩身上，由於汗腺被阻塞，造成無法排汗，導致症狀如小水泡狀，或是較深沉的紅色腫塊。有些汗疹初期並無感覺，有些則可能出現刺麻感和極度搔癢，而汗疹通常會自行痊癒，減輕症狀的方式只要保持皮膚通風涼爽、避免過度流汗即可，嚴重則找皮膚科醫師診治。

5. 曬傷

預防勝於治療，如果無法避免日曬，應盡量穿著長袖衣褲防曬，佩戴帽子或墨鏡，防曬乳更記得每2小時視情況補擦。防曬乳建議選擇防水、防曬係數SPF>30+，及標有「Broad Spectrum」的，表示能對抗 UVA及UVB等多重防護效果。不過，SPF過高的產品，可能較不透氣，相對容易導致粉刺和痘痘。

5個曬傷謬誤別再犯！👇🏻👇🏻👇🏻

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6. 光過敏

有光敏感（Sun allergy）的人，在日照之後有可能會出現蕁麻疹或水泡等症狀，而這可能是因為下列2個原因：

- 服用藥物：諮詢醫師找出可能造成光敏感的藥物成分，有些止痛藥和抗生素較容易導致患者有光敏感的症狀。

- 注意防曬：有光敏感體質（通常會家族遺傳）的患者，防曬是免不了的，除了挑選防護規格高的防曬乳，找遮蔽物、避免日照還是最佳的預防方式。



7. 皮膚乾癢

皮膚乾癢雖然在冬季較常出現，不過濕熱的夏天，其實也常見皮膚乾癢的問題，原因包括經常進出泳池、長時間日曬或吹冷氣，避免夏季也皮膚乾癢，可參考以下6點：

- 進出泳池或玩水之後，盡快用清水和沐浴乳沖洗身體。

- 使用相對溫和中性的肥皂或沐浴乳，抗菌或有香味的清潔劑，可能會讓皮膚更乾。

- 洗澡水不應過熱，溫度適中就好。

- 使用無添加香精的保濕產品，盡量在洗澡後5分鐘內擦完才能鎖住水分。

- 隨身攜帶保濕用品，在洗手後或皮膚感覺乾燥的時候適時保濕。

- 冷氣房太乾時，可再間掛1條濕毛巾，或使用加濕器來保持房間內一定濕度。



8. 肝斑

簡單來說，肝斑（Melasma）是種黑斑，雖稱為肝斑，但與肝臟功能並無關，形成肝斑的確切原因還未知，但其會受女性荷爾蒙或日曬影響，使肝斑更加嚴重，因此防曬是最好的治療及預防方式。

9. 外耳炎

外耳炎又可稱作游泳耳（Swimmer’s ear），由於耳朵進水時，水進入的區域大多為外耳道，如果水質不乾淨、或是過度清潔等，就可能導致外耳道發炎，因此為預防或治療外耳炎時，應保持耳道乾爽為佳。

另外，建議若想避免外耳炎，可以考慮佩戴耳塞，且避免使用棉花棒清耳朵，因為棉花棒可能會將耳垢和髒汙更推進耳道內，並造成刺激。

▼外耳炎症狀（點擊下圖看清！👇👇👇）

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【本文獲「Hello醫生」授權轉載，原文：夏天皮膚癢又過敏？9個夏季皮膚解決之道】

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