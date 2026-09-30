維他命D分2種！長者吃錯增失智相關死亡風險2倍！附防骨質疏鬆6招

長者健康｜維他命D向來是長者強健骨骼的必備保健品。有研究指「長者常吃維他命D恐增失智死亡風險」，引發不少憂慮。不過，專家澄清大家毋須恐慌，高風險僅限於腎病專用的「處方活性維他命D」，市面日常補充劑依然安全。既然維他命D有分活性與非活性，兩者究竟有何分別？老友記又應如何正確補充？



維他命D｜連續服5個月 增失智相關死亡2倍

台灣國家衛生研究院（NHRI）分子與基因醫學研究所研究表明，65歲以上的長者，若每年服用活性維他命D3（骨化三醇 calcitriol）超過146天，約5個月，失智風險會增加1.8倍，而對於已患有失智症的長者來說，長期服用甚至會使失智症相關的死亡風險增加2.17倍。

65歲以上的長者，如果每天服用0.25微克的維他命D，超過146天之後，失智風險會增加1.8倍。（happyumejiji@photo-ac）

維他命D｜分活性／非活性2種

但事實上，台灣國家衛生研究院（NHRI）研究團隊用的是「活性維他命D」，活性維他命D才會增加失智的風險，而不是非活性的維他命D。而研究只發現兩者剛好同時發生，並不代表食藥會直接引發腦退化。因此，一直服用這款處方藥的腎病長者，切勿擅自停藥，以免病情惡化！

既然「處方治療」與「日常保健」截然不同，到底「活性」與「非活性」實質上有何分別？

簡單而言，「活性維他命D」屬於處方藥，與市面上販售的「非活性維他命D」並不同，一般是有相關腎臟疾病（如：慢性腎臟病等）才會考慮使用「活性維他命D」進行治療，所以一般人吃的維他命D並不是「活性維他命D」。

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活性維他命D｜處方藥 效力強且快速

1. 名稱：活性維他命D是指已活化的最終形式，學名為骨化三醇，是一種處方藥物，能直接與細胞受體結合。

2. 用途：主要用於治療慢性腎衰竭、副甲狀腺機能低下等導致體內無法自行將維他命D活化的疾病，屬於處方藥物，必須由醫生嚴格診斷並遵照醫囑監測血鈣服用。

3. 作用：直接、強力且快速。跳過身體的轉化程序，有多少劑量就發揮多少效用，缺乏身體的自然調節，無需等待肝臟或腎臟進行加工。因此，它能立即、沒有延遲地對身體的鈣磷代謝產生強大的生理影響。

活性維他命D不需要等待肝臟或腎臟進行加工。（Karola G@pexels）

非活性維他命D｜日常補充品 間接且受控

1. 名稱：非活性維他命D主要有兩種分別是：維他命D3、維他命D2，一般在市面上買到的，補充的口服非活性的維他命D，產品標示一般為「膳食補充劑」，且成分寫著「維他命D3 / Cholecalciferol」並以IU為標示劑量，它就是非活性維他命D，可以放心作為日常補充品。

2. 用途：日常營養補充，用於預防或改善因日照不足、飲食缺乏等原因引起的維他命D缺乏症，以維持骨骼健康和免疫功能。

3. 作用：間接且受控，它不能直接作用，必須先經過肝臟和腎臟的兩次轉化過程，才能被身體活化為最終的活性維他命D。

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成分寫著「維他命D3 / Cholecalciferol」並以IU為標示劑量，它就是非活性維他命D。（184555776@小紅書）

維他命D｜日常保健「非活性」維他命D 自帶防超標特質

活性維他命D和非活性維他命D的最終功效是一致的，即促進腸道吸收鈣質，維持體內血鈣的穩定。既然功效一致且活性的維他命D可以直接跳過身體的轉化程序，那麼為什麼要吃非活性的維他命D呢？

這是因為非活性維他命D進入人體後，必須先經過肝臟和腎臟的兩次轉化過程，才能被活化為具有生物作用的活性維他命D。由於這個活化過程受到身體內分泌系統的嚴格調控，能確保維他命D不會在血液中迅速超標，因此它是一種較安全、適合民眾長期作為營養補充的主要形式。

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維他命D｜補充維他命D 1類人要小心

值得留意的是，即使補充非活性維他命D，亦並非預防腦退化的靈丹妙藥。經常推廣醫學知識的台灣醫生邱正宏，也曾在其YouTube頻道《邱正宏談健康》上，引述了美國哈佛大學的最新臨床研究。該研究針對60歲以上、原本健康的社區長者進行追蹤，發現即使每天補充2000IU的「非活性維他命D3」，在歷經2至3年後，也無法顯著減緩其整體認知能力的下降速度。

邱醫生補充指，雖然非活性維他命D無助預防腦退化，但一般健康成年人若為了強健骨骼而繼續補充，是絕對安全的，因此不必過度緊張。但對於有相關腎臟疾病的人士來說，如要補充，則必須與醫生協商並嚴格依循醫囑。

而對於長者而言，參考美國國立衛生研究院（NIH）及香港衞生署的指引，每日建議攝取量如下：

一般長者（70歲以下）：每日建議攝取600IU

70歲或以上長者：每日建議攝取800IU

安全上限：每日最高攝取量不應超過4,000IU，過量攝取可能導致血鈣過高，引發腎結石或心律問題。老友記在購買保健品時，務必留意包裝上的劑量標示。



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維他命D｜防骨質疏鬆6招 富含維他命D食物有哪些？

若擔心維他命D不足導致骨質疏鬆，建議採取以下綜合策略，有助於維持骨骼健康：

防骨質疏鬆【1】多吃三文魚

每100克三文魚的維他命D含量約有600IU以上，野生的甚至達到約1000IU。

多吃三文魚補充維他命D。（David B Townsend@unsplash）

防骨質疏鬆【2】常吃香菇

香菇含有麥角固醇，這是一種維他命D2的前驅物，在經過陽光或紫外線（UV）照射後，便會轉化為維他命D2。

香菇含有豐富的維他命D2。（Yuval Zukerman@unsplash）

防骨質疏鬆【3】動物肝臟富含維他命D

如牛肝、豬肝、魚肝油等，維他命D是動物通過曬太陽和通過食物攝取，被吸收後，會被運送到肝臟進行代謝和儲存，所以動物肝臟富含維他命D。

動物肝臟富含維他命D。（Karyna Panchenko@unsplash）

防骨質疏鬆【4】多做肌力訓練

進行適當的肌力訓練或負重運動，有助於刺激骨骼生長，提高骨密度，同時增強肌肉以預防跌倒。

進行適當的肌力訓練或負重運動，有助於刺激骨骼生長。（Kobe Kian Clata@unsplash）

防骨質疏鬆【5】增加戶外活動

鼓勵多在戶外運動，不僅能鍛鍊身體，還能間接增加皮膚接觸陽光的時間。

鼓勵多在戶外運動，不僅能鍛鍊身體，還能間接增加皮膚接觸陽光的時間。（Tirachard Kumtanom@pexels）

防骨質疏鬆【6】多曬太陽

透過曬太陽是身體自然合成非活性維他命D的最佳途徑，既經濟又有效。

透過曬太陽是身體自然合成非活性維他命D的最佳途徑，既經濟又有效。（Gabin Vallet@unsplash）

總結來說，透過「運動」與「日曬」以及飲食的結合，能從根本上優化維他命D的生成，並直接強化骨骼結構。