馬思純半年甩25公斤脂肪！4招減肥必殺技：2杯蔬果汁＋222飲食法

2024減肥就看賈玲、馬思純！賈玲花8個月時間瘦了50公斤、減掉半個自己，馬思純則用半年的時間成功甩肉25公斤，兩人都消風一大圈美出新高度，印證「為自己活一次、什麼時候都來得及」這句話特別勵志！這次小編就來分享~馬思純減肥法，還有3天瘦3公斤快速瘦食譜！



馬思純減肥甩肉25公斤超勵志

一直以來給人肉肉印象的馬思純，不是正在減肥就是在往減肥的路上！2024剛過完年，馬思純破天荒po出一支減肥影片，表示自己用6-7個月的時間減掉了25公斤，而且都不是靠網路上那些「馬思純減肥法」！馬思純說：「我從來沒出過什麼減肥教程，網路上那些都不是我做的，這次跟大家分享，主要是希望在健康的前提下減脂，健康第一，減脂第二！胖瘦不是衡量一個人的標準，我們都要接受自己的每一面，但如果你決定減肥，也要接受自己需要堅持並為此渡過一些難關！」

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3天瘦3公斤！馬思純快速瘦食譜

之前馬思純就曾分享過自己3天瘦了3公斤，做法也在這次的影片中一次公開，馬思純說自己就是「餓瘦的」！前兩天每餐只吃雞蛋，一餐吃兩顆雞蛋，等於一天只吃4個蛋！第三天中午吃一根粟米、晚餐吃牛排，搭配大量喝溫水，3天就掉了3公斤！但她也說：「不建議大家這樣減，還是用健康的方式比較好。」她分享自己為了減肥曾吃過減肥藥也餓過，不但搞亂內分泌，還復胖得厲害，體重最高曾飆到80多公斤！自卑到低谷還出現甲狀腺問題與高血壓，讓她不得不正視健康減肥的必要！

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每天2杯綠果汁和黃果汁

馬思純分享自己的減肥飲食，最激進的時候是22小時空腹、只在2小時內進食，每天早上固定會喝2種果汁：

綠果汁：幫助排毒、增強飽腹感

食材：羽衣甘藍、海藻粉、椰子油、菠菜、其它蔬菜

黃果汁1500cc：確保一天喝足水量，加快新陳代謝

食材：兩個檸檬去皮、電解質粉、代糖、蘋果醋

這兩種果汁喝下肚，基本上馬思純到晚上6點才會開始覺得餓，晚餐她會吃一些橄欖油煎牛排、蝦仁等，並用魔芋取代麵條，馬思純說：「我前兩個月屬於生酮飲食狀態，大概吃到第二個月就把魔芋換成糙米、藜麥，建議大家可以多吃點海鮮，水果能少吃就少吃，一定要吃的話她會選莓果類，草莓、藍莓、蔓越莓等或是桑葚，油則用橄欖油，因為熱量較低。」

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減肥也可以吃「放縱餐」

原本一焦慮就會暴飲暴食、無法入睡就會吃點小零食，馬思純說：「我把我對食物的慾望去轉化成其它興趣愛好，把生活排滿變得很充實，盡量去找自己喜歡的事情做，運動我每天都會跑5公里以上，從一開始2、3公里近接到最後10公里，都是在戶外路跑和大自然接觸，如果想吃『放縱餐』，就選在生理期第一、二天新陳代謝比較快的時候去吃。」她分享如果想要簡單減肥，168或186都是不錯的方式，兩餐間隔時間越短越好、最後一餐離睡覺時間越長越好，就是減肥基本原則。

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