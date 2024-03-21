減肥丨薯片炸雞都食得？營養師5招邊吃邊瘦！吃前多1步助控制血糖

減肥時「垃圾食物」並不是完全不能碰！



營養師表示，掌握6大原則，就可以吃薯片、炸雞或臭豆腐，像是和親友分享、掌握份量，且注意一周一次，也能邊吃邊瘦。

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台灣營養師劉雅惠日前在Facebook發文表示，許多個案總是在減重時，看著各種美食，想吃卻不能吃的感覺，讓人痛苦。她提到，像是薯片、炸雞、即食、薄餅或臭豆腐等，很多人眼裡的垃圾食物，其實「可以吃」。

劉雅惠表示，這些食物並沒有這麼罪惡，只要掌握「份量熱量不超標」、「一起分享」、吃下「大量蔬菜」補充營養素、「大量喝水」增加飽足感，並注意頻率，一周一次為限，吃的時候選擇小包裝，「沒有這麼罪惡」學會搭配，控制頻率，也可以一邊吃、一邊瘦。

吃點心6大原則（按圖了解👇👇👇）

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另外，營養師謝佩珊曾說，垃圾食物容易把「醣變成體脂肪」，重點應放在怎麼吃才能控制血糖、不會過量。她也提供垃圾食物的5種飲食控制技巧讓大家參考。

- 先喝大量的水，以檸檬水、咖啡檸檬水、氣泡水、無糖茶飲為佳。

- 準備2～3種以上零食，每種只吃一到二口（片）。

- 不喝「含代糖」的碳酸飲料，因愈喝細胞愈容易餓，吸收更多熱量。

- 小包裝或是使用分隔盤，吃完就結束。

- 吃完之後立刻刷牙，會讓你懶得再吃。



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除了上述要點外，謝佩珊表示，也得適度搭配飲食調整。像是多食用大量綠色蔬菜、定時做168斷食、減少碳水化合物，不碰紅肉及含反式脂肪酸的植物性奶精等，都能有助維持體重。

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