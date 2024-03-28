減肥｜吃得少卻瘦不竟罹癌？當心腸胃道基質性腫瘤要找出肥胖原因

明明吃得少、有運動，卻還瘦不下來？小心身體除了可能有病態性肥胖的問題，還可能是惡性腫瘤找上門！醫師指出，肥胖族群有很多原因，常見合併高血壓、高血脂等慢性病，少數可能跟癌症有關。



台灣敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅醫師指出，診間經常遇過許多肥胖族群患者來看診，經常都是長達數月或年以上，怎麼瘦都瘦不了的患者，又或者體重已經超重，出現「病態性肥胖」的族群。

何謂病態性肥胖？（按圖👇👇👇）

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依WHO及美國NIH標準，當BMI大於或等於35，並因肥胖引起如糖尿病、高血壓、高血脂或睡眠窒息等合併症，或BMI超過40對健康時，即稱為病態性肥胖，需要仔細檢查，或考慮外科手術治療。

但在台灣屬於東方人，體型較小，依照台灣衛生福利部的規定，當BMI大於37.5 ，或者是BMI大於32.5且有合併高血壓、糖尿病或睡眠窒息症，就定義為「病態性肥胖」。

不過因為肥胖的差異範圍大，陳榮堅指出，以一般常人來講，BMI大於24就已經算體重過重，BMI大於30就已經算是一個重度肥胖，病人會感覺身體負擔加重、走路喘，也會開始懷疑自己有代謝性問題。

3種肥胖體質及對應中藥食療推介（點擊下圖看清！）

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減肥瘦不下來竟然是罹癌

日前台灣一名30多歲男病人，體重破一百公斤，BMI高達31 ，平時胃口少、肚子容易脹氣不舒服，運動也經常感覺腹部不適，身體容易感到喘，懷疑自己患有病態性肥胖問題就診。

陳榮堅指出，但這位患者很特別，他並沒有高血壓、高血脂的問題，臉部也無紅潤色等典型病態性肥胖的樣貌，而是滿臉蒼白、全身水腫，於是做了抽血、腹部超聲波和電腦斷層掃描，發現肚子長了惡性肉瘤。

該肉瘤長達15公分、重達9公斤，身體運動和食慾都受影響，且血色素直接腰斬，正常男性數值應該要13以上，但他卻只有7，已產生嚴重貧血，結果顯示「非單純的肥胖造成，而是惡性的腸胃道基質性腫瘤。」

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何謂腸胃道基質性腫瘤？

胃腸道基質瘤（GIST）是一種軟組織腫瘤，是胃腸道惡性肉瘤中最常見的一種，一般位於上胃腸道，其腫瘤細胞係自胃腸壁之細胞（間質細胞或基質細胞）演變而來。 胃腸道基質瘤約佔所有腸胃道惡性腫瘤的1-3%。

陳榮堅指出，這樣就可以解釋男子食量少、容易喘、會貧血、肚子不舒服、運動也不順的原因，研判這個腫瘤至少已經長了一年多，好在還沒有發生肝肺轉移，便進行根除手術後，接續使用標靶治療。

找出肥胖的原因才能治病

至於民眾要如何察覺自己究竟是肥胖問題？代謝問題？還是長了惡性腫瘤？陳榮堅建議，最重要的是規律地進行健檢，每一到兩年進行全身檢查，或經常觀察自己的BMI是不是有過重的情形。

如果發現短期間體重一直變胖，而且BMI大於30，高於重度肥胖數值，就應該要及早就醫找原因，否則就算癌症沒有找上門，其他的高血壓、高血脂、糖尿病、心血管疾病及睡眠窒息症都會出現。

放任肥胖恐拖成7類疾病（按圖看清👇👇👇）

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另外平時也要養成好的飲食習慣和生活作息，不要吃太多碳水化合物，而是以健康蛋白質為基礎，減少熬夜或身體發炎的情況，以降低惡性肉瘤或肥胖的風險。

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