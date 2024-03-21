日本「內臟減肥法」消脂快！連做3日腰圍瘦8․6cm　2星期減2.4公斤

經常大魚大肉，一個不小心吃出肥肚腩了嗎？今天就來分享日本爆紅的「內臟減肥法」，只要透過3個動作來刺激內臟的骨盆底肌，持續練習3天，就能有感瘦肚子！



三天瘦肚子秘訣：日本「內臟減肥法」

由日本綜藝節目《世界一受けたい授業》中介紹的「內臟減肥法」一播出就引爆討論，主打透過骨盆底肌運動，來消耗難以剷除的內臟脂肪，有節目中的藝人實測後，2個星期直接減重2.4KG，3天內腰圍也瘦了一大圈，究竟內臟減肥法要如何幫助我們三天瘦肚子呢？快緊接著一起瞧瞧吧~

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1. 骨盆底肌運動

首先第一套動作，有點類似常見的凱格爾運動，透過刺激我們的骨盆底肌，能深層消除累積已久的內臟脂肪。首先，先讓雙腿交叉，雙手在胸前伸直，手臂相對，同時臀部收緊，來促使骨盆力量用力，來刺激到腹肌最深處的橫腹肌，緊接著吐氣慢慢深蹲，同時手掌向上、手肘向後上方抬起，雙腿交叉貼緊，再慢慢往下蹲，然後吸氣回到站姿，整套動作做5次，換腿再做5次。

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2. 後背訓練

第二個動作則可以針對，因駝背被壓迫到的人體上半身內肌肉進行雕塑，多多地伸展我們的肩胛，能活絡筋骨、促進身體的代謝。首先讓雙腿交叉，一腳在前、一腳在後，左手大拇指貼著右腿，右手大拇指貼著左腿，手腕交叉，吐氣時兩手伸直舉過頭頂，注意頭部要保持直立，不要向前或向後伸，然後繼續吐氣，手掌盡可能的向斜後方伸展放下，最後吸氣回到原來的姿勢。做5次然後換腿再做5次。

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3. 全身訓練

最後一個動作則是全身性的訓練，先將左腳往前邁踏出弓箭步，膝蓋彎曲，左腿的大腿與地面要平行，再把左手放到左腿上，全程收緊小腹，挺直我們的腰背，肚臍要記得朝向前方，慢慢地吐氣後，讓右手手掌朝外畫圈，再回到起始位置，整個動作做5次，再換腿做5次。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】