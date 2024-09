2024年底6套必睇動畫電影推薦：魔海奇緣2/變形金剛初始篇/魔戒

2024年可說是動畫電影持續發威的一年,諸如《排球少年》、《玩轉腦朋友2》(Inside Out 2)、《壞蛋獎門人4》(Despicable Me 4)、《名偵探柯南》等接連發威,而且這波熱潮還沒完,下半年還有更多強檔等著上映!



【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇

+ 14

2024年末動畫強檔1:《變形金剛初始篇》

全新前傳動畫電影《變形金剛初始篇》(Transformers One),將把時間軸拉回到柯博文和密卡登年輕的時候,他們當時還只是個無名小卒,還是換帖好兄弟,本片將講述他們從生死之交走向分道揚鑣的過程,另外大家最喜歡的大黃蜂也會登場。



本片的配音陣容也相當驚人,基斯咸士禾夫(Christopher Hemsworth)、拜恩泰尼亨利(Brian Tyree Henry)、施嘉莉祖安遜(Scarlett Johansson)、基根米高奇(Keegan-Michael Key)、羅蘭士費斯賓(Laurence Fishburne),全都是一線巨星。

【相關圖輯】6套迪士尼動畫續集將上映:魔雪奇緣3、反斗奇兵5、優獸大都會2…(點圖放大瀏覽👇👇👇)

+ 14

2024年末動畫強檔2:《我的英雄學院劇場版 :You’re Next》

最近剛完結的人氣漫畫《我的英雄學院》全新劇場版也要在香港上映了!《我的英雄學院劇場版 :You’re Next》在日本狂掃將近30億日圓票房,劇情設定將是原創故事,以主角綠谷出久為首的同學們再次出動拯救世界,卻出現了與恩師歐爾麥特(All Might)相匹敵的「黑暗麥特」,將是歷來劇場版的最大的一次威脅與挑戰。

【相關圖輯】葬送的芙莉蓮|2024年13部動畫推薦 必睇鳥山明遺作龍珠DAIMA(點圖放大瀏覽👇👇👇)

+ 37

2024年末動畫強檔3:《荒野機械人》

小說改編的強檔動畫片《荒野機械人》(The Wild Robot)由《馴龍高手》(How to Train Your Dragon)、《古魯家族》(The Croods)編導Chris Sanders打造,他曾三度入圍奧斯卡,同時也是「史迪奇之父」,是荷李活動畫界的大師級人物。



《荒野機械人》請來奧斯卡得主雷碧達尼安高(Lupita Nyong'o)、嘉芙蓮奧哈拉(Catherine O'Hara)、許瑋倫(Stephanie Hsu)等明星一同獻聲,進入自然野生與科幻交融的世界觀。

【相關圖輯】進擊的巨人完結篇10大伏筆彩蛋 米卡莎結婚?墓碑刻文的意思是?(點圖放大瀏覽👇👇👇)

+ 23

2024年末動畫強檔4:《魔海奇緣2》

由演員兼歌手奧莉卡維尤(Auli'i Cravalho)和狄維莊遜(Dwayne Johnson)獻聲的《魔海奇緣》(Moana)在2016年上映時曾拿下6.4億美元的高票房,本片以玻里尼西亞的莫圖努伊島為背景所建構的海洋世界觀,融入奇幻、喜劇、音樂等迷人元素。



如今全新續集《魔海奇緣2》將延續音樂喜劇的元素,由格林美獎得主艾碧巴洛(Albigali Barlow)、艾蜜莉貝爾(Emily Bear)創作的全新歌曲。

【相關圖輯】進擊的巨人完結篇|㺢㹢狓是什麼動物?原來同長頸鹿有密切關係(點圖放大瀏覽👇👇👇)

+ 10

2024年末動畫強檔5:《魔戒:洛汗人之戰》

經典奇幻IP《魔戒》(The Lord of the Rings)也動畫化了!由金獎導演彼得積遜(Peter Jackson)監製、傳奇動畫名導神山健治監督的原創動畫鉅作《魔戒:洛汗人之戰》(The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim)將時間拉回到本傳三部曲的183年前,講述傳奇洛汗國王聖盔鎚手的家族故事。將以全新視角帶著觀眾重返壯闊的中土世界,透過大銀幕呈現一場前所未有的史詩旅程。

【相關圖輯】葬送的芙莉蓮|魔鬼在細節!8大角色名藏隱喻「欣梅爾」有2個意思(點圖放大瀏覽👇👇👇)

+ 17

2024年末動畫強檔6:《進擊的巨人 完結篇 THE LAST ATTACK》

史詩神作《進擊的巨人》在動畫完結之後,也有在大銀幕上映的打算。《進擊的巨人 完結篇 THE LAST ATTACK》會把最後的完結篇上下集合在一起播放,讓觀眾透過劇院的聲光效果重新回味精彩的「地鳴之戰」,為這部史詩神作畫下句點。目前預計11月在日本上映,希望香港也可以快點看到!

【相關圖輯】ONE PIECE海賊王真人版6件事 Netflix如何順利「收買」原著粉?(點圖放大瀏覽👇👇👇)

+ 31

【本文獲「 Bella儂儂 」授權刊出,未經同意禁止轉載。更多精彩報導,詳見《Bella儂儂》。】