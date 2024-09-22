2024年底6套必睇動畫電影推薦：魔海奇緣2/變形金剛初始篇/魔戒

2024年可說是動畫電影持續發威的一年，諸如《排球少年》、《玩轉腦朋友2》（Inside Out 2）、《壞蛋獎門人4》（Despicable Me 4）、《名偵探柯南》等接連發威，而且這波熱潮還沒完，下半年還有更多強檔等著上映！



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2024年末動畫強檔1：《變形金剛初始篇》

全新前傳動畫電影《變形金剛初始篇》（Transformers One），將把時間軸拉回到柯博文和密卡登年輕的時候，他們當時還只是個無名小卒，還是換帖好兄弟，本片將講述他們從生死之交走向分道揚鑣的過程，另外大家最喜歡的大黃蜂也會登場。



本片的配音陣容也相當驚人，基斯咸士禾夫（Christopher Hemsworth）、拜恩泰尼亨利（Brian Tyree Henry）、施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）、基根米高奇（Keegan-Michael Key）、羅蘭士費斯賓（Laurence Fishburne），全都是一線巨星。

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2024年末動畫強檔2：《我的英雄學院劇場版 ：You’re Next》

最近剛完結的人氣漫畫《我的英雄學院》全新劇場版也要在香港上映了！《我的英雄學院劇場版 ：You’re Next》在日本狂掃將近30億日圓票房，劇情設定將是原創故事，以主角綠谷出久為首的同學們再次出動拯救世界，卻出現了與恩師歐爾麥特（All Might）相匹敵的「黑暗麥特」，將是歷來劇場版的最大的一次威脅與挑戰。

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2024年末動畫強檔3：《荒野機械人》

小說改編的強檔動畫片《荒野機械人》（The Wild Robot）由《馴龍高手》（How to Train Your Dragon）、《古魯家族》（The Croods）編導Chris Sanders打造，他曾三度入圍奧斯卡，同時也是「史迪奇之父」，是荷李活動畫界的大師級人物。



《荒野機械人》請來奧斯卡得主雷碧達尼安高（Lupita Nyong'o）、嘉芙蓮奧哈拉（Catherine O'Hara）、許瑋倫（Stephanie Hsu）等明星一同獻聲，進入自然野生與科幻交融的世界觀。

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2024年末動畫強檔4：《魔海奇緣2》

由演員兼歌手奧莉卡維尤（Auli'i Cravalho）和狄維莊遜（Dwayne Johnson）獻聲的《魔海奇緣》（Moana）在2016年上映時曾拿下6.4億美元的高票房，本片以玻里尼西亞的莫圖努伊島為背景所建構的海洋世界觀，融入奇幻、喜劇、音樂等迷人元素。



如今全新續集《魔海奇緣2》將延續音樂喜劇的元素，由格林美獎得主艾碧巴洛（Albigali Barlow）、艾蜜莉貝爾（Emily Bear）創作的全新歌曲。

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2024年末動畫強檔5：《魔戒：洛汗人之戰》

經典奇幻IP《魔戒》（The Lord of the Rings）也動畫化了！由金獎導演彼得積遜（Peter Jackson）監製、傳奇動畫名導神山健治監督的原創動畫鉅作《魔戒：洛汗人之戰》（The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim）將時間拉回到本傳三部曲的183年前，講述傳奇洛汗國王聖盔鎚手的家族故事。將以全新視角帶著觀眾重返壯闊的中土世界，透過大銀幕呈現一場前所未有的史詩旅程。

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2024年末動畫強檔6：《進擊的巨人 完結篇 THE LAST ATTACK》

史詩神作《進擊的巨人》在動畫完結之後，也有在大銀幕上映的打算。《進擊的巨人 完結篇 THE LAST ATTACK》會把最後的完結篇上下集合在一起播放，讓觀眾透過劇院的聲光效果重新回味精彩的「地鳴之戰」，為這部史詩神作畫下句點。目前預計11月在日本上映，希望香港也可以快點看到！

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