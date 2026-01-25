日本ATM撳錢匯率有陷阱？揀呢個掣貴二百蚊　民宿老闆教點揀至抵

許多旅客都知道，在日本刷卡時，若跳出「用原居地貨幣或日幣付款」的選項，一定要選日幣才划算；但大家卻不知道，在日本ATM領現金時，也存在類似的「換匯陷阱」。



一名在日本經營民宿的台灣老闆近日就發文提醒，更苦笑表示自己差點被坑了一筆。

在日本經營民宿的台灣老闆講述親身經歷，一次看清日本ATM提款換匯陷阱注意事項（點擊放大瀏覽）▼▼▼

日本ATM提款換匯注意事項（01製圖；AI生成圖）

ATM隱藏陷阱 民宿老闆親測

該位民宿老闆指出，在日本ATM領錢時，畫面會跳出「同意換匯（ATM幫你先換台幣）」與「同意不換匯（由卡片銀行結帳）」兩個選項。左邊選項雖看似貼心地直接顯示台幣金額，方便計算；但實際上，ATM會使用其自訂的較差匯率，且其中已隱藏高額手續費。

按錯選項 860元瞬間蒸發

老闆分享其真實案例表示，若領取10萬日圓（約5000港元）時選擇「左邊同意換匯」，會被扣除台幣2萬983元（約5200港元）；如果選擇「右邊不換匯」，實際僅扣款2萬123元台幣（約5000港元），兩者差距高達860元（約200港元）。

他不禁感嘆，860元相當於能多吃四碗拉麵，若未多加注意，真的會被「坑一筆」，並呼籲國人前往日本旅遊領現時應加強警覺。

選「當地貨幣」結帳就對了

這種稱為動態貨幣轉換（DCC）的機制，常見於國外刷卡或ATM領款。民眾應掌握「選當地貨幣」的最高準則，無論是刷卡或是提領現鈔，皆應選擇「日幣」或「不換匯」選項，讓換匯由發卡銀行依國際組織匯率結算，通常會比ATM或當地收單機構提供的匯率划算許多。

這類陷阱不僅限於實體ATM，在不少商場刷卡機也會出現類似選項。專家強調，消費者在操作各國提款機時，務必看清螢幕上的費率說明，以免在不知不覺中支付了不必要的換匯溢價。

