擦紙膠「紙套」千萬別掉！官方發文揭真正用途：不是用來裝飾的

不知大家有無留意到，平日用的擦膠都會有個紙套套著，究竟是為了裝飾，還是有其他用途呢?近日知名擦紙膠製造商「MONO擦紙膠」與原子筆的日本廠商蜻蜓鉛筆，在官方X帳號揭曉謎底，原來那個紙套並不是用來裝飾這樣簡單！



根據該帖文內容，橡紙擦的主要成分之一是增塑劑。增塑劑是一種從石油中提煉出來的物質。當塑膠橡皮擦接觸到其他同為石油提煉的塑膠產品時，增塑劑會從含量較高的橡皮擦中，轉移到含量較低的塑膠產品上。這個轉移的過程，會讓兩個塑膠物體黏在一起。不過，由於增塑劑並不會轉移到不是從石油提煉的紙張上，因此現在的橡皮擦會包上紙套。

這則貼文引起不少網友熱議，紛紛留言：「完全不知道有這個原因」、「這正是為什麼舊的擦紙膠會「愛」上尺和自動鉛筆的原因」、「難怪橡皮擦放在櫃桶裡常常黏成一團」、「那個掀蓋式筆盒，正是這種「黏著」現象的典型受害者」。

增塑劑小知識

那增塑劑其實又有甚麼作用呢？增塑劑是塑膠製品中，用來增加柔軟度、彈性及可塑性的添加劑。它在橡皮擦中扮演了關鍵的角色，使其具有柔軟度和黏性，能輕鬆擦除筆跡。

在1960年代初期，人們發現增塑劑會讓橡皮擦變得柔軟，因此塑膠橡皮擦開始取代傳統的橡膠橡皮擦。增塑劑是塑膠橡皮擦的主要成分之一，其比例可高達30%。而除了橡皮擦，增塑劑也廣泛應用於其他塑膠製品中，例如電線電纜、塑膠地板、塑膠管、人造皮革、以及某些玩具。

除了橡皮擦，增塑劑也廣泛應用於其他塑膠製品中，例如電線電纜、塑膠地板、塑膠管、人造皮革、以及某些玩具。

同場加映：原子筆筆蓋為什麼有一個小洞？

除此之外，大家又有沒有注意到，大多數原子筆的筆蓋上方都有一個小孔，這可不是為了美觀或方便擠壓。這個設計背後有一個非常重要的原因：安全。

根據外媒《獨立報》報道，原子筆蓋上的洞有調節氣壓或阻止墨水變乾的功能，讓蓋上筆蓋後，墨水不會變乾。除此之外，筆蓋上的洞可以防止人們吞入筆蓋而窒息。因為很多人都有咬筆的習慣，美國每年就大約有100人因誤食筆蓋卡在呼吸道中導致窒息死亡個案。尤其筆蓋的體積小，容易在生活中被小朋友執到，因此設計師才會在筆蓋設計孔洞，當意外發生時不會完全堵死呼吸道，能吸入少量的空氣，以爭取救援時間。